Der FK Austria Wien hat den ersten von drei Schritten in Richtung Europacup-Startplatz geschafft. Die Veilchen feierten daheim im Hinspiel des Europa-League-Playoff-Halbfinals einen knappen 1:0-Sieg über den SCR Altach. Den spielentscheidenden Treffer erzielte der 19-jährige Patrick Wimmer in der 27. Minute. Im Playoff-Finale wartet am 11. Juli (Hinspiel) sowie am 15. Juli (Rückspiel) der TSV Hartberg.

Altach startet wie die Feuerwehr, doch die Austria stabilisiert sich und geht in Führung

Die Gäste aus Vorarlberg starteten mit viel Tempo, agierten von der ersten Minute an höchst fokussiert und fanden bereits kurz nach Spielbeginn die erste Topchance vor: Emir Karic tankte sich energisch nach vorne und spielte Daniel Nussbaumer frei, der plötzlich völlig alleine vor Patrick Pentz zum Abschluss kam. Der Austria-Keeper reagierte stark und konnte das vierten Blitz-Tor von Nussbaumer in dieser Saison verhindern (3.). Wenig später probierte es Sidney Sam mit einem Distanzschuss, doch wieder war Pentz auf seinem Posten (4.). Altach hatte in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz, drängte die Austria phasenweise in die eigene Hälfte zurück. Und die Gäste blieben auch zwingender in ihren Abschlüssen: Sidney Sam zirkelte einen Freistoß aus knapp 18 Metern knapp über das Tor von Pentz (13.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit stellten sich die Hausherren aber immer besser auf das Spiel der Vorarlberger ein. Und prompt gab es auch Torchancen auf der anderen Seite. Zunächst scheiterte Sarkaria mit einem Schuss an Kobras (18.), ehe ein Kopfball von Palmer-Brown knapp am Tor vorbei zog (22.). Fünf Minuten später gingen die Veilchen in Führung: Der pfeilschnelle Patrick Wimmer lief nach einem herrlichen Zuspiel von Sarkaria alleine auf Altach-Tormann Kobras zu, der zwar parieren konnte, doch Christoph Monschein setzte willensstark nach, brachte den Ball scharf Richtung zweite Stange, wo Wimmer aufgrund einer Unachtsamkeit von Schmiedl völlig unbedrängt einköpfeln konnte - 1:0 (27.). Es war das erste Bundesliga-Tor für den 19-Jährigen.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit konnten sich die Gäste wieder etwas steigern. Vor allem Sidney Sam machte immer wieder auf sich aufmerksam. Kurz vor dem Pausenpfiff kam der gebürtige Deutsche zu einem Kopfball aus kurzer Distanz, der aber erneut über das Tor ging.

Altach schnürt Austria phasenweise komplett ein - Veilchen verpassen vorzeitige Entscheidung

Ohne personelle Veränderungen kehrten beide Mannschaften zurück auf das Spielfeld der Generali-Arena. Die Gäste fanden wie schon in Halbzeit eins besser in die Partie, ließen den Ball kontrolliert durch die eigenen Reihen laufen und fanden durch Sam den ersten Abschluss nach dem Seitenwechsel vor, doch die Versuche des Deutschen brachten Patrick Pentz noch nicht in Gefahr. In der 60. Minute schrammte Sam jedoch hauchzart an seinem ersten Treffer in dieser Partie vorbei: Der 32-jährige brachte das Leder in eine ideale Position um abzuziehen, doch sein Schuss aus rund 20 Metern krachte an die Latte (60.).

Mittlerweile waren die Altacher die klar spielbestimmende Mannschaften, wenngleich es im letzten Drittel zumeist am entscheidenden Pass scheiterte. Die Hausherren hingegen waren in der Offensive nicht mehr wirklich präsent und darauf bedacht, den Vorsprung zu verwalten und schnell umzuschalten. In der 70. Minute schalteten die Veilchen wieder in den Offensivmodus, doch Monschein konnte eine Hereingabe von Pichler nicht verwerten. Die Austria fand in der Schlussphase zahlreiche Torchancen vor, doch die Partie blieb bis zum Schluss spannend, da Pichler, Jeggo und Co den Ball nicht an Kobras vorbei brachten.

Schlussendlich brachten die Wiener den knappen Vorsprung dennoch über die Zeit und treffen damit bereits am Samstag um 17 Uhr auf den TSV Hartberg. Das Playoff-Final-Rückspiel steigt am 15. Juli in Hartberg.

Tipico Bundesliga, EL-Playoff, Halbfinale

FK Austria Wien - Cashpoint SCR Altach 1:0 (1:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Tore: Wimmer (27.)

Austria: Pentz - Klein, Madl, Palmer-Brown, Zwierschitz - Ebner, Grünwald (65./Demaku) - Sarakaria, Sax (65./Jeggo), Wimmer (70./Pichler) - Monschein (90.+2/Edomwonyi)

Altach: Kobras - Thurnwald, Dabanli (83./Netzer), Schmiedl, Karic - Oum Gouet, Zwischenbrugger, Tartarotti - Sam, D. Nussbaumer, Schreiner (62./Meilinger)

Gelbe Karten: Tartarotti (15.), Schmiedl (29.), D. Nussbaumer (56.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak