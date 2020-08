Der spusu SKN St. Pölten hat seinen Fahrplan für die laufende Vorbereitungsphase auf die bevorstehende Saison adaptiert und absolviert in der kommenden Woche ein Trainingslager in Tirol. Vom 10. -14. August wird das Team rund um Cheftrainer Robert Ibertsberger in Fügen stationiert sein und sich dort auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereiten.

Im Rahmen des Trainingslagers werden auch zwei Testspiele absolviert: Am Dienstag, den 11. August trifft man um 18:00 Uhr in Jenbach auf den FC Viktoria Pilsen, am Mittwoch, den 12. August steht um 17:00 Uhr in Westendorf eine Partie gegen den SK Dynamo Budweis auf dem Programm. Die für den 14. August und den 5. September geplanten Testspiele gegen die beiden genannten Gegner finden hingegen nicht statt. Stattdessen bestreitet der spusu SKN am Samstag, den 22. August einen weiteren Test gegen den Floridsdorfer AC. Das Duell mit den Wienern wird an diesem Tag um 17:00 Uhr über die Bühne gehen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der NV Arena stattfinden.

Vorbereitungsplan spusu SKN St. Pölten Sommer 2020:

• Samstag, 8. August – ASK St. Valentin vs spusu SKN St. Pölten (St. Valentin, 17:00 Uhr)

• 10.-14. August – Trainingslager in Fügen/Tirol

• Dienstag, 11. August – spusu SKN St. Pölten vs FC Viktoria Pilsen (Jenbach, 18:00 Uhr)

• Mittwoch, 12. August - spusu SKN St. Pölten vs SK Dynamo Budweis (Westendorf, 17:00 Uhr)

• Samstag, 22. August - spusu SKN St. Pölten vs Floridsdorfer AC (St. Pölten, 17:00 Uhr)

