Die WSG Swarovski Tirol hielt den ersten Test in Neustift lange Zeit offen. Erst in der turbulenten Schlussphase ging das Match gegen Uni Craiova, den rumänischen Vize-Meister, mit 1:3 verloren.

(Kelvin Yeboah markierte den Tiroler Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich)

„Es ist viel zu tun“, so das Resümee von Coach Thomas Silberberger nach dem ersten Testspiel im Stubaital. Gegen Uni Craiova, immerhin Zweiter der rumänischen Meisterschaft, hatte sich seine Auswahl lange einen offenen Schlagabtausch geliefert. Die Tore fielen allesamt erst in den turbulenten letzten zehn Spielminuten.

Nachdem die Gäste durch einen Elfer in Führung gegangen waren (80.), gelang Kelvin Yeboah nach einer Standardsituation und Vorlage durch Stefan Hager noch der Ausgleich. Ein Kopfballtreffer sowie ein weiterer Strafstoß brachten schließlich die Entscheidung zugunsten Craiovas.

„Bis zum 1:2 haben wir einen stabilen Auftritt hingelegt“, sagte Thomas Silberberger auf dem Weg in die Kabine. „Nach dem völlig unnötigen Elferfoul sind wir noch toll zurückgekommen. Am Schluss haben wir Jugendlichkeit und Unerfahrenheit, die wir vor allem in der zweiten Hälfte auf dem Platz hatten, Tribut gezollt.“ In Summe hätten sich seine Erwartungen aber erfüllt, so der Trainer.

