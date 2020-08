Die WSG Swarovski Tirol hat in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg umgewandelt. Die Schützlinge von Thomas Silberberger gerieten gegen den steirischen Regionalligisten USV St. Anna am Aigen in der 30. Minute in Rückstand, doch Zlatko Dedic sowie die beiden LASK-Leihgaben Nemanja Celic und Tobias Anselm drehten die Partie zugunsten des Bundesligisten.

Der Bundesligist übernahm von der ersten Minute an das Kommando und war die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem Neuzugang David Schnegg vom LASK machte auf der linken Seite auf sich aufmerksam. In der 10. Minute zog die Leihgabe aus Oberösterreich ab, doch St. Anna-Keeper Kicker konnte die Kugel sichern (10.). Zwei Minuten später traf Yeboah zur vermeintlichen Führung, doch Assistgeber Dedic war zuvor im Abseits gestanden (12.).

Kurz darauf waren es jedoch die Steirer, die eine Riesenchance vorfanden: Seebacher tauchte nach einem Konter plötzlich völlig freistehend vor Ozegovic auf, doch der Keeper der Wattener konnte den zu zentralen Versuch parieren. Mittlerweile war der Regionalligist gut in der Partie und arbeitete sogar an der Führung: Ozegovic konnte einen Schuss von Lackner nicht parieren, doch Celic passte auf und klärte auf der Linie (21.). In der 30. Minute war es dann soweit: Thurner-Seebacher wurde über links in die Tiefe geschickt und überwand Ozegovic mit seinem Schuss - 0:1 für den Außenseiter aus der Steiermark (30.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Sechs Minuten nach Wiederbeginn gelang den Tirolern der Ausgleich: Pranter flankte den Ball in den Strafraum, wo Zlatko Dedic völlig frei zum Kopfball kam und diesen über die Linie drückte - 1:1 (51.). Wenige Augenblicke später war Nemanja Celic nach einem Steilpass auf und davon, zog ab und schob das Leder an Kicker vorbei ins Tor - 2:1 (58.). Die Gäste aus der Steiermark steckten zwar nie auf und spielten weiter mutig mit, doch die Tiroler ließen in weiterer Folge nichts mehr anbrennen. Neuzugang Tobias Anselm machte bei seinem Debüt für die WSG mit einem Lupfer alles klar - 3:1 (85.).

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

WSG Swarovski Tirol - USV St. Anna am Aigen 3:1 (0:1)

Gernot Langes Stadion, Wattens; SR Heiss

Tore: Dedic (51.), Celic (58.), Anselm (85.) bzw. Thurner-Seebacher (30.)

Startelf WSG Tirol: Ozegovic, Gugganig, Koch, Schnegg, Behounek, Petsos, Pranter, Rieder, Celic, Dedic, Yeboah

Startelf St. Anna: Kicker, Petric, Salamun, List, Balazic, Weber, Sundl, Lackner, Thurner-Seebacher, Klöckl, Tieber

Gelbe Karten: Pranter (53.), Buchacher (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media