Der FK Austria Wien hat in der 1. Runde des UNIQA ÖFB Cups einen 5:0-Kantersieg gegen den SC Retz eingefahren. Der niederösterreichische Landesligist hielt bis zur 44. Minute die Null, ehe Maximilian Sax den Torbann brach. In der zweiten Halbzeit war der Klassenunterschied noch stärker ersichtlich: Monschein (48.), Pichler (76.), Edomwonyi (88.) und Sarkaria (90.) machten den 5:0-Kantersieg perfekt.

Austria müht sich lange, ehe Sax die Veilchen kurz vor der Pause erlöst

Der Underdog aus der niederösterreichischen Landesliga agierte von Beginn an äußerst geschickt, verdichtete das Zentrum und machte es der Austria extrem schwer. Demnach versuchte der Bundesligist über die Seiten gefährlich zu werden. Eine starker Chip von Sarkaria über die Abwehrkette der Retzer landete bei Max Sax, der mit seiner Direktabnahme an Retz-Keeper Bacher scheiterte (7.). Fünf Minuten später war es erneut Sax, der einen Schuss knapp am Tor vorbei setzte (12.). Wenig später kratzte Bacher einen gut angetragenen Freistoß von Sarkaria von der Linie (17.).

Ähnlich wie gestern der LASK tat sich auch die Wiener Austria schwer, Lösungen zu finden, um den Underdog in Verlegenheit zu bringen. Die Weinviertler verteidigten weiterhin beherzt und ließen kaum etwas zu. In der 39. Minute brach Patrick Wimmer durch, doch Retz-Goalie Bacher war zur Stelle und konnte den Schuss aus kurzer Distanz entschärfen. Kurz vor der Pause musste der Landesligist dann doch den Gegentreffer hinnehmen: Wimmer leitete das Leder in die Tiefe, wo Sax überlegt ins lange Eck einschob - 1:0 (44.).

Veilchen lassen in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen

Unmittelbar nach Wiederbeginn erhöhte Monschein nach einem feinen Heber von Sarkaria auf 2:0 für die Austria. Der Stürmer setzte sich im Laufduell gegen Retz-Verteidiger Daniel Murtinger durch und legte den Ball ins lange Eck (48.). Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Monschein die Chance auf den Doppelpack, doch der Neo-ÖFB-Teamstürmer schoss knapp daneben.

Die Austria kontrollierte die Partie auch in weiterer Folge und hatte mit dem Landesligisten recht wenig Mühe. Retz-Goalie Bacher konnte sich in der 70. Minute jedoch erneut gegen Monschein auszeichnen. Während Kirschner in der 74. Minute die größte Chance für Retz im gesamten Spiel vergab (Kopfball über das Tor), erhöhte der eingewechselte Pichler nur zwei Minuten später auf 3:0. Der gebürtige Salzburger drückte einen Sarkaria-Querpass über die Linie (76.). Der ebenso eingetauschte Bright Edomwonyi stellte kurz vor Schluss auf 4:0, ehe Manprit Sarkaria seine starke Leistung mit einem herrlichen Freistoßtreffer krönte - 5:0 (90.).

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

FK Austria Wien - SC Retz 5:0 (1:0)

Generali-Arena, Wien; SR Weinberger

Tore: Sax (44.), Monschein (48.), Pichler (76.), Edomwonyi (88.), Sarkaria (90.)

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Jarjue, Madl, Suttner (71./Martschinko) - Wimmer (59./Pichler), Hahn (81./Ebner), Grünwald (81./Jukic), Sarkaria - Sax, Monschein (71./Edomwonyi)

SC Retz: Bacher - Bräuer, Görich (41./Hacker), Murtinger, Rapp - Planic, Gabler - Schulmeister, Ledineg (82./Maurer), Demaj - Brem (73./Kirschner)

Gelbe Karten: Ledineg (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak