Der SK Rapid Wien gab sich in der 1. Runde des ÖFB Cups keine Blöße und schaffte souverän den Aufstieg in die nächste Runde. Die Hütteldorfer feierten zu Hause gegen den TSV McDonald's St. Johann einen klaren 5:0-Erfolg. Mann des Spiels war Taxiarchis Fountas, der einen Dreierpack schnürte. Auch Champions-League-Quali-Held Ercan Kara und Youngster Yusuf Demir durften sich über einen Torerfolg freuen.

Sturmduo schlägt wieder zu - Nachlässigkeiten verhindern höhere Rapid-Führung

Rapid-Coach Didi Kühbauer schickte exakt jene elf Herren auf den Platz, die am vergangenen Mittwoch den Einzug in die dritte Runde der CL-Qualifikation geschafft hatten. Der große Favorit aus Hütteldorf tat sich jedoch schwer, das Salzburger Abwehrbollwerk zu knacken. Die erste gefährliche Offensivaktion der Grün-Weißen führte aber prompt zum Erfolg: Ercan Kara spielte einen idealen Pass in den lauf von Taxiarchis Fountas, der seine Schnelligkeit nutzte und überlegt ins lange Eck einschob - 1:0 (12.).

Zehn Minuten später erhöhte der Bundesligist mit seinem zweiten Schuss auf das Tor auf 2:0. Maximilian Hofmann schickte mit einem herrlichen Zuspiel Thomas Murg auf die Reise, der das Leder von rechts scharf in den Strafraum spielte. Dort lauerte Ercan Kara, der den Ball nur mehr über die Linie drücken musste (22.).

In der 30. Minute leitete Strebinger mit einem weiten Ausschuss einen Konter der Hausherren ein: Fountas legte quer auf den völlig blanken Murg, der mit seinem harmlosen Abschluss an Waltl scheiterte. Aufgrund eines Fouls an Arase entschied Referee Lechner auf Elfmeter für Rapid, den Fountas jedoch klar über das Tor hämmerte (31.). Kurz darauf konnte sich Waltl bei einem Schuss von Arase auszeichnen. In der einen oder anderen Aktion vor der Pause agierten die Grün-Weißen etwas lässig, sodass es "nur" mit einem 2:0-Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Taxiarchis Fountas legt die Partie kurz nach der Pause auf Eis

Didi Kühbauer nahm zur Pause gleich zwei Wechsel vor: Dejan Petrovic und Filip Stojkovic blieben in der Kabine, dafür kamen Christoph Knasmüllner und Thorsten Schick ins Spiel. Und wenige Minuten nach Wiederbeginn stellten die Wiener auf 3:0. Nach einem Ballgewinn ging es blitzschnell nach vorne: Knasmüllner bediente mit einem perfekt getimten hohen Zuspiel Taxiarchis Fountas, der wie beim 1:0 cool blieb und den Ball im langen Eck versenkte (48.).

Zwei Minuten später schlug der Grieche zum dritten Mal an diesem Abend zu: Der 24-Jährige war nach einer Flanke von Thorsten Schick in den Rückraum per Kopf zur Stelle - 4:0 (50.). In der 60. Minute kratzten die Gäste aus Salzburg am Ehrentreffer, als Tobias Hochleitner mit einem Direktschuss an Strebinger scheiterte (60.).

Kurz darauf schrammte der eingewechselte Yusuf Demir haarscharf an einem Traumtor vorbei: der 17-Jährige traf aus gut 18 Metern die Latte, ehe Taxiarchis Fountas eine Großchance auf seinen vierten Treffer vergab (67.). In der Schlussphase hatte der eingewechselte Ellmer plötzlich die Riesenchance auf den ersten Treffer des Underdogs, doch er setzte das Leder völlig freistehend vor Strebinger daneben (86.). Kurz darauf waren es die Hütteldorfer, die einen weiteren Treffer bejubeln durften: Yusuf Demir war nach einem Fountas-Pass auf und davon und schob überlegt ins lange Eck ein - 5:0 (89.).

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SK Rapid Wien - TSV McDonald's St. Johann 5:0 (2:0)

Allianz-Stadion, Wien; 1.250 Zuschauer; SR Lechner

Tore: Fountas (12., 48., 50.), Kara (22.), Demir (89.)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic (46./Schick), M. Hofmann, Greiml (76./Sonnleitner), Ullmann - D. Ljubicic (C), Petrovic (46./Knasmüllner) - Arase, Fountas, Murg (59./Demir) - Kara (66./Kitagawa)

St. Johann/Pongau: D. Waltl, Kendlbacher, Beran, Özkan, Volk, Sendlhofer (51./Hochleitner), Sreco (57./Pertl), Kappacher (69./Djaferovic), Höllwart (51./Oberkofler), M. Waltl, Ajibade (57./Ellmer)

Gelbe Karten: Beran (9.), Volk (88.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Hpybet