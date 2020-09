Keinen Sieger brachte das einzige Samstagsspiel der 1. Runde in der neuen tipico Bundesliga-Saison hervor. So trennten sich der SCR Altach und TSV Prolactal Hartberg mit einem 1:1-Remis. Daniel Nussbaumer brachte die Vorarlberger kurz vor der Halbzeitpause in Führung, ehe Dario Tadic kurz nach dem Seitenwechsel einen herrlichen Treffer zum Ausgleich erzielte.

Daniel Nussbaumer sorgt für die verdiente Altacher Führung

Der SCR Altach hatte von Beginn an extrem viel Ballbesitz und versuchte Kontrolle über das Spiel zu erlangen. Die Gäste aus der Oststeiermark standen in der Defensive jedoch kompakt und ließen zunächst nichts zu. In der 12. Minute tankte sich Daniel Nussbaumer, der in der abgelaufenen Meistergruppe vor allem mit frühen Toren aufzeigen konnte, in den Strafraum der Hartberger, doch Rückkehrer Manfred Gollner konnte in höchster Not klären. Zwei Minuten später war Nussbaumer nach einem Steilpass auf und davon, doch Swete eilte geschickt aus seinem Kasten und war vor dem Altach-Stürmer am Ball.

In der 20. Minute wurde es aber erstmals für die Hausherren brenzlig: Dario Tadic zirkelte einen Freistoß aus gut 25 Metern direkt auf das Tor, doch die Latte verhindert den Führungstreffer für die Steirer, die am kommenden Donnerstag in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf den polnischen Klub Piast Gliwice treffen. Dann schalteten aber wieder die Vorarlberger in den Vorwärtsgang: Manfred Fischer kam nach einer Flanke völlig freistehend zum Kopfball, doch Swete reagierte stark und verhinderte den Rückstand.

Diesen konnte er wenig später nicht mehr verhindern: Nach einem Fehler von Samson Tijani, 18-jähriger Leihspieler von Red Bull Salzburg, steckte Meilinger ideal für Daniel Nussbaumer durch, der das Leder aus großer Distanz über Swete hinweg ins Tor schoss - 1:0 (38.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause.

Dario Tadic sichert Hartberg mit einem Traumtor einen Punkt

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit gehörten den Gästen aus der Oststeiermark, die sich in der Offensive nun wesentlich mutiger präsentierten. Zunächst verfehlte Kainz mit einem Weitschuss das Tor, ehe Kobras bei einem Tijani-Schuss eingreifen musste (51.). Auf der anderen Seite wurde es aber bei einem abgefälschten Meilinger-Schuss brandgefährlich (52.).

Die Partie gestaltete sich sehr unterhaltsam und die Schützlinge von Markus Schopp wandelten die aggressive Anfangsphase in Zählbares um: Klem verlängerte einen langen Einwurf zu Tadic, der sich den Ball mit der Brust annahm und aus rund elf Metern per Drehschuss auf 1:1 stellte - ein herrlicher Treffer des 30-Jährigen.

Mittlerweile war die Partie sehr offen und beide Mannschaften fanden durchaus gute Offensivaktionen vor. Nach einer knappen Stunde hatten die Hartberger aber Glück, dass ein krachender Distanzschuss von Oum Gouet hauchzart am Tor vorbei ging (61.). In weiterer Folge waren es auch die Hausherren, die dem neuerlichen Führungstreffer näher waren: Nach einem neuerlichen schnellen Umschaltspiel wollte Nussbaumer auf den völlig freien Maderner querlegen, doch der Pass kam zu unpräzise (81.). Letztlich blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Tipico Bundesliga, 1. Runde

SCR Altach - TSV Prolactal Hartberg 1:1 (1:0)

Cashpoint-Arena, Altach; SR Lechner

Tore: D. Nussbaumer (38.) bzw. Tadic (54.)

Altach: Kobras - Thurnwald (77./Anderson), Dabanli, Zwischenbrugger, Karic - Oum Gouet, Tartarotti (90./Stefel), Wiss (65./Netzer) - Meilinger (77./Maderner), D. Nussbaumer, Fischer

Hartberg: Swete - Lienhart (72./Lienhart), Rotter, Luckeneder, Gollner (83./Huber) - Kainz, Tijani (72./Heil) - Sturm (46./Klem), Rep, Ried - Tadic

Gelbe Karten: Wiss (36.), Fischer (55.) bzw. Gollner (62.), Ried (75.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: SCR Altach