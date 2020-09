Eine Woche nach der Heimniederlage gegen Salzburg hat der RZ Pellets WAC den ersten Sieg in dieser Bundesliga-Saison eingefahren. Die Wolfsberger setzten sich auswärts gegen den TSV Hartberg mit 2:0 durch. Die Treffer der Kärntner erzielten Matthäus Taferner (55.) und Dario Vizinger (60.).

Abwechslungsreiche Partie in Hartberg

Der WAC war in der Anfangsphase die etwas engagiertere Mannschaft mit den besseren Torchancen. In der 10. Minute hatte Neuzugang Dario Vinzinger die Möglichkeit auf das 1:0, doch der Schiedsrichterassistent hatte den Kroaten im Abseits gesehen. Kurz darauf eilte Swete geschickt aus seinem Tor und verhinderte einen gefährlichen Abschluss von Joveljic. Wenig später wurden die Gäste erneut gefährlich: Leitgeb bediente Liendl, der mit seinem Flachschuss an Swete scheiterte (18.).

Während Wolfsberg das Spielgeschehen kontrollierte und den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen ließ, lauerten die Steirer auf Umschaltmomente. Nahe der Strafraumgrenze der Hartberger kam es zu einer strittigen Situation zwischen Vizinger und Tijani, der den Kroaten am Fuß traf. Vom Schiedsrichter gab es aber keinen Pfiff.

Es entwickelte sich eine gute und abwechslungsreiche Partie in der Profertil-Arena. Gefährlich wurden die Hausherren vor allem durch Standardsituationen, wenngleich gefährliche Abschlüsse auf das Tor der Kärntner eher Mangelware waren. Auch auf der anderen Seite wurde Rene Swete recht selten geprüft, sodass die erste Hälfte torlos zu Ende ging.

Taferner leitete den WAC-Sieg ein

Die Anfangsphase in Halbzeit zwei gestaltete sich auf beiden Seiten etwas verhalten, wenngleich der WAC nun bemüht war, die „Europacup-Strapazen“ der Hartberg zu nützen. In der 55. Minute war es dann soweit: Scherzer tankte sich über links nach vorne und bediente mit einem Flachpass Matthäus Taferner, der das Leder von der Strafraumgrenze herrlich ins rechte Eck schlenzte - 0:1 (55.).

Fünf Minuten später legten die Gäste nach: Michael Liendl chippte den Ball in gewohnt traumhafter Manier in den Strafraum, Dario Vizinger zum Kopfball kam und diesen über Swete hinweg ins Tor setzte - 0:2 (60.). Zweites Spiel, zweites Tor für den Rekordeinkauf des WAC. In der 72. Minute schwächten sich die Oststeirer selbst: Samson Tijani brachte Michael Liendl ungestüm zu Boden und sah seine zweiten gelbe Karte - damit musste der Leihspieler von Red Bull Salzburg frühzeitig unter die Dusche.

Es folgten die Minuten von Cheikhou Dieng, der das Leder gleich zwei Mal im Tor unterbrachte, doch beide Male entschied das Schiedsrichtergespann auf Abseits. In der dritten Aktion scheiterte der Senegalese an Hartberg-Goalie Swete (76.). Letztlich feierten die Kärntner einen verdienten 2:0-Auswärtssieg in Hartberg.

Tipico Bundesliga, 2. Runde

TSV Prolactal Hartberg - RZ Pellets WAC 0:2 (0:0)

Profertil-Arena, Hartberg; 1.432 Zuschauer; SR Ebner

Tore: Taferner (55.), Vizinger (60.)

Hartberg: Swete - Lienhart (56./Gölles), Rotter, Luckeneder, Klem - Sturm (63./Gabbichler), Heil, Kainz (81./Yoda), Tijani, Ried (63./Ertlthaler) - Tadic (56./Rep)

WAC: Kuttin - Novak, Baumgartner, Rnic, Scherzer - Sprangler, Leitgeb, Taferner (61./Wernitznig) - Liendl (83./Peretz) - Vizinger (67./Schmerböck), Joveljic (46./Dieng)

Gelbe Karten: Tijani (30.) bzw. Novak (19.)

Gelb-Rot: Tijani (72.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger