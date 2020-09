Der FC Salzburg hat den ersten Schritt in Richtung Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Champions League gemacht. Österreichs Serienmeister gewann das Playoff-Hinspiel auswärts gegen Maccabi Tel Aviv mit 2:1. Dan Biton brachte stark ersatzgeschwächte Hausherren früh in Führung, doch Dominik Szoboszlai (Elfer) und Masaya Okugawa drehten die Partie zugunsten der Bullen.

Tel Aviv schockt Salzburg mit dem ersten Angriff - Maccabi macht es den Bullen schwer

Die Gäste aus Salzburg übernahmen von Beginn an gegen die personell geschwächten Israelis (neun Spieler fielen wegen positiver Corona-Tests aus) sofort das Kommando und agierten gewohnt aggressiv. Dominik Szoboszlai probierte es in der 2. Minute mit einem direkten Freistoß aus gut 30 Metern, doch Maccabi-Keeper Tenenbaum reagierte stark (2.). Die Hausherren standen tief und lauerten auf schnelle Umschaltmomente. Und die erste Umschaltsituation in dieser Partie führte auch prompt zum ersten Treffer des Spiels: Baltaxa spielte einen Pass aus der eigenen Hälfte zu Almog, der das Leder hervorragend mit viel Gefühl in den Lauf von Dan Biton chippte. Der entwischte Max Wöber und lupfte den Ball über Stankovic hinweg zum 1:0 ins Tor (9.).

Ein Treffer der die Salzburger nicht sonderlich schockte, waren die Schützlinge von Jesse Marsch doch auch in weiterer Folge die aktivere Mannschaft. Zunächst scheiterte Kristensen mit einem Flachschuss an Tenenbaum (13.), ehe Szoboszlai den Ball bereits am Maccabi-Goalie vorbeibrachte, doch Tibi bewahrte sein Team auf der Linie vor dem Gegentreffer (16.). In der 23. Minute trat Szoboszlai erneut zum Freistoß an, diesmal Richtung Tormanneck, doch Tenenbaum ließ sich nicht überlisten und war zur Stelle.

Österreichs Serienmeister hatte mit der defensiven, kompakten Spielweise der Israelis Probleme, konnte in der Offensive kaum gefährliche Akzente setzen. Maccabi verdichtete geschickt das Zentrum und zwang Salzburg so zu langen Bällen, die den israelischen Meister kaum in Gefahr brachten. Salzburg wirkte ratlos und ging mit einem 0:1-Rückstand in die Kabine.

Österreichs Meister dreht die Partie dank Szoboszlai und Okugawa

Jesse Marsch reagierte auf den Rückstand und brachte für die zweiten 45 Minuten Sekou Koita für Mergim Berisha ins Spiel. Und nur wenige Minuten nach Wiederbeginn lief Baltaxa dem flinken Daka in die Beine, der zu Fall kam. Referee Michael Oliver aus England entschied auf Elfmeter für die Bullen. Dominik Szoboszlai übernahm die Verantwortung und brachte den Ball via Innenstange im Tor unter - 1:1 (49.). Der Ungar hatte jedoch Glück, da Maccabi-Keeper Tenenbaum mit beiden Händen am Ball war.

Österreichs Serienmeister hatte die Partie nun unter Kontrolle und legte schnell nach: Szoboszlai hatte das Auge für den eingewechselten Koita, der den Ball scharf ins Zentrum spielte. Dort lauerte Masaya Okugawa, der aus kurzer Distanz nur mehr den Fuß hinhalten musste - 1:2 (57.). Maccabi musste nun etwas offensiver agieren, was den Salzburgern freilich in die Karten spielte. Die Bullen fanden nun wesentlich mehr Räume vor als in der ersten Halbzeit.

Doch auch die Hausherren fanden in der Offensive durchaus gute Chancen vor, besonders der eingewechselte Stürmer Itey Shechter stellte die Abwehr der Bullen vor Probleme. Zunächst traf er freistehend im Strafraum den Ball nicht richtig, ehe er Stankovic mit einem Schuss auf das kurze Eck prüfte. Auf der anderen Seite konnte sich Tenenbaum bei einem Schlenzer von Mwepu auszeichnen. Auszeichnen konnte sich auch Cican Stankovic, der einen Weitschuss von Dan Biton entschärfte. In der dritten Minute der Nachspielzeit prallte ein Schuss des eingewechselte Okafor an die Stange.

Damit haben sich die Bullen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Salzburg verschafft. Dieses steigt am Mittwoch, 30. September, um 21 Uhr in der Red-Bull-Arena.

Champions-League-Playoff, Hinspiel

Maccabi Tel Aviv - FC Salzburg 1:2 (1:0)

Bloomfield-Stadion, Tel Aviv; 0 Zuschauer; SR Michael Oliver (ENG)

Tore: Biton (9.) bzw. Szoboszlai (49./Elfmeter), Okugawa (57.)

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum - Bitton, Tibi, Yeini, Baltaxa (82./Hozez), Davidzada - Karzev (71./Shechter), Golasa, Barsky (61./Ben Chaim), Biton - Almog

FC Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa (76./Okafor), Bernede, Mwepu, Szoboszlai (86./Camara) - M. Berisha (46./Koita), Daka

Gelbe Karten: Yeini (66.) bzw. Szoboszlai (85.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/Red Bull Media