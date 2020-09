Der LASK hat in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation ein Torfeuerwerk abgebrannt und einen 7:0-Kantersieg gegen den slowakischen Klub DAC Dunajska Streda gefeiert. Marko Raguz (6., 16.), Petar Filipovic (47.), Peter Michorl (51.), Andreas Gruber (53.), Husein Balic (55.) und Thomas Sabitzer (77.) sorgten mit ihren Treffern für den überzeugenden Einzug ins Playoff, wo der LASK am 1. Oktober auswärts auf Sporting Lissabon trifft.

LASK startet wie die Feuerwehr - Marko Raguz trifft doppelt

Die Linzer starteten druckvoll und hatten die Partie in der Anfangsphase unter Kontrolle. Husein Balic hatte bereits in der dritten Minute eine gute Einschusschance, nachdem ihn Ranftl mit einer Flanke bedient hatte, doch sein Abschluss fiel zu schwach aus. Wenig später führte eine weitere Hereingabe zur frühen LASK-Führung: Holland mit dem Einwurf auf Michorl, der eine feine Flanke in den Strafraum schlug. Dort nahm sich Marko Raguz das Leder gekonnt herunter und schoss aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (6.).

Die Oberösterreicher waren auch in weiterer Folge gegen die bis dato in dieser Saison noch ungeschlagenen Slowaken die dominante Mannschaft. Zudem klappte die zuletzt noch kritisierte Chancenwertung besser: Filipovic zu Michorl, der die Kugel rechts raus auf Gruber spielte. Der Sommerneuzugang schlug von rechts eine Flanke ins Zentrum, wo Marko Raguz direkt abzog und den Ball herrlich im kurzen Eck versenkte - ein Traumtor zum 2:0 für den LASK (16.). Für den 22-jährigen Eferdinger war es bereits das achte Europacup-Tor im 15. Spiel.

In der 22. Minute hätte Raguz sogar den lupenreinen Hattrick schnüren können. Wieder hatten die Gäste Probleme bei einer Flanke, diesmal zirkelte Michorl einen Corner in den Strafraum, wo Raguz am Fünfer völlig freistehend zum Kopfball kam. Dieser landete jedoch Zentimeter neben der Stange. Bis zur 28. Minute war LASK-Keeper Alexander Schlager beschäftigungslos, ehe er bei einem Schuss von Divkovic abtauchte und die erste kleine Gefahr bereinigte. Die Linzer schalteten in weiterer Folge etwas zurück und gingen mit einer recht komfortablen 2:0-Führung in die Halbzeitpause.

Linzer Schützenfest im Zwei-Minuten-Takt

Die Athletiker machten bereits unmittelbar nach Wiederbeginn alles klar: Zunächst köpfelte Petar Filipovic nach einer Michorl-Ecke zum 3:0 ein (47.), ehe sich DAC-Verteidiger Cesar Blackman nach einem überharten Einstieg gegen Renner die Rote Karte abholte (48.). Es folgte ein regelrechtes Torfeuerwerk des LASK, der nun im Zwei-Minuten-Takt traf. In der 51. Minute schlenzte Peter Michorl den Ball zum 4:0 ins Tor, ehe Andreas Gruber zwei Minuten später nach Zuspiel von Doppeltorschütze Raguz ins kurze Eck traf - 5:0 (53.). Weitere zwei Minuten später durfte auch Husein Balic über einen Treffer jubeln. Der 24-Jährige wurde unmittelbar vor der Strafraumgrenze überhaupt nicht attackiert, konnte unbedrängt abziehen und versenkte die Kugel herrlich zum 6:0 im Tor (55.).

Und der Torhunger des LASK war noch nicht gestillt. Die Linzer probierten auch in weiterer Folge gefährlich nach vorne zu spielen: Zunächst hatte Husein Balic seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, doch er schoss rechts am Tor vorbei (63.). Drei Minuten später war es James Holland, der nach einer Michorl-Ecke knapp vorbeiköpfte (66.), ehe der eingewechselte Dominik Reiter nur hauchdünn an einer Renner-Hereingabe vorbeigerauschte (68.). Fünf Minuten später scheiterte Michorl mit einem zentralen Schuss an Dunajska-Keeper Jedlicka, der heute wahrlich nicht zu beneiden war.

Der LASK drängte weiter und erhöhte in der 77. Minute gar auf 7:0. Rene Renner, der auf der linken Seite eine hervorragende Leistung ablieferte, spielte in den Rückraum auf den eingewechselten Thomas Sabitzer, der das Leder im langen Eck versenkte. Letztlich war Dunajska Streda, das bis vor diesem Spiel neun Siege in Serie gefeiert hatte, nicht einmal ansatzweise ein ebenbürtiger Gegner für die Linzer Athletiker.

Damit hat der LASK "nur mehr" eine Hürde zu überwinden, um erneut in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen: Im Playoff am 1. Oktober treffen die Linzer auswärts auf Sporting Lissabon.

UEFA Europa League Qualifikation, 3. Runde

LASK - DAC Dunajska Streda 7:0 (2:0)

Linzer Stadion; 0 Zuschauer; SR Jerome Brisard (FRA)

Tore: Raguz (6., 16.), Filipovic (47.), Michorl (51.), Gruber (53.), Balic (55.), T. Sabitzer (77.)

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic (58./Ramsebner) - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Gruber (58./Reiter), Raguz, H. Balic (72./T. Sabitzer)

Dunajska Streda: Jedlicka - Blackman, Müller, Kruzliak, Davis - Schäfer - Fabry (36./Beskorovainyi), Kalmar, A. Balic - Divkovic (60./Bednar), Eric Ramirez (60./Nicolaescu)

Gelbe Karte: Kruzliak (86.)

Rot: Blackman (48.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media