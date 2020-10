Der FC Red Bull Salzburg hat den Einzug ins Achtelfinale des ÖFB Cups geschafft. Die Bullen setzten sich im Duell der Bundesligisten gegen den SKN St. Pölten mit 3:0 durch. Albert Vallci sorgte mit seinem Treffer für die 1:0-Pausenführung der Mozartstädter. Enock Mwepu erhöhte in der 77. Minute auf 0:2, ehe der eingewechselte Andre Ramalho per Kopf den 0:3-Endstand besorgte.

St. Pölten bietet Salzburg Paroli - Bullen gehen nach Standardsituation in Führung

Der Favorit aus Salzburg übernahm gegen die St. Pöltner von der ersten Minute an das Kommando, wenngleich die Hausherren immer wieder durch gefährliche Umschaltsituationen gefährlich werden konnte. So musste Vallci nach sechs Minuten in höchster Not gegen Schulz klären. Die größte Torchance fand jedoch der Serienmeister vor: Koita steckte im richtigen Moment durch auf Szoboszlai, dessen wuchtiger Schuss genau auf den Körper von St. Pölten-Keeper Gremsl ging (11.).

Weniger gut stellte sich Armin Gremsl elf Minuten später an: Der 26-Jährige schätzte eine Freistoßhereingabe von Szoboszlai völlig falsch ein, segelte am Ball vorbei, sodass Albert Vallci an der zweiten Stange nur mehr einschieben musste - 0:1 (22.). Kurz darauf war Patson Daka nach einem langen Zuspiel in die Spitze auf und davon. Der Sambier brachte den Ball zwar an Gremsl vorbei, doch er traf nur die Stange - Pech für Salzburg (29.). Praktisch im Gegenzug musste sich Stankovic bei einem Distanzschuss von Luxbacher ordentlich strecken (30.).

Der SKN St. Pölten hielt aber weiterhin gut mit, machte die Räume eng und lieferte eine gute erste Halbzeit ab. Dennoch lautete der Pausenstand in der NV-Arena 0:1.

Daka vergibt weitere Topchancen, doch sein Landsmann Mwepu sorgt für die Entscheidung

Der SKN startete sturmartig in die zweiten 45 Minuten. Zunächst konnte ein Schuss von Hugi geblockt werden, ehe sich auch ein Salzburger in einen Versuch von Schmidt warf. Letztlich konnte Stankovic einen Weitschuss von Pokorny entschärfen. Das alles geschah in den ersten eineinhalb Minuten. Auf der anderen Seite fand Daka seine zweite hundertprozentige Torchance vor, doch erneut brachte er den Ball nicht im Tor unter und schoss hauchzart daneben (53.). Kurz darauf ging ein Onguene-Kopfball knapp am Tor vorbei (56.).

Die Salzburger hatten das Cup-Duell auch in weiterer Folge im Griff: Patson Daka hätte in der 67. Minute für die Vorentscheidung sorgen können, doch sein Schuss konnte knapp vor der Linie geklärt werden. Drei Minuten später setzte sein Landsmann Mwepu einen Kopfball knapp daneben.

In der 77. Minute machten die Gäste aber alles klar: Eine herrliche Kombination über Ulmer und Szoboszlai landete bei Enock Mwepu, der aus kurzer Distanz zum 0:2 einschob. Der eingewechselte Andre Ramalho traf in der 89. Minute per Kopf zum 0:3-Endstand.

UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

NV-Arena, St. Pölten; 1.200 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: Vallci (22.), Mwepu (77.), Ramalho (89.)

Startelf St. Pölten: Gremsl - Blauensteiner, Steinwender, Maranda, Muhamedbegovic, Schulz - Pokorny, Luxbacher, Schütz - Schmidt, Hugi

Startelf RB Salzburg: Stankovic - Vallci, Onguene, Wöber, Ulmer - Okugawa, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Koita

Gelbe Karten: Steinwender (22.), Schulz (40.) bzw. Mwepu (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures