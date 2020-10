Im ersten von sechs Vorrundenspielen fraf in der Europa League der Tottenham Hotspur FC auf den LASK. Und dabei kam es wenig überraschend dazu, dass die Linzer beim PL-Club in London auf verlorenem Posten standen. Anscheinend ist ein wenig Wahrheit beim Spruch "Geld spielt nicht Fußball" mit dabei. 738 Millionen versus 35 Millionen, dabei wurde Torgarant Harry Kane noch geschont. Aus den "LASK-Bonuspunkten" wurde demnach nichts. Die Teams mit der selben Kragenweite, Ludogorez Rasgrad und Royal Antwerpen, kommen demnächst. Da gilt es dann für Raguz, Balic & Kollegen darum, mit dem nötigen Killinstinkt aufzutreten.

(LASK-Torhüter Alexander Schlager konnte im Tottenham Hotspur Stadium desöfteren klärend eingreifen.)

Tottenham bestimmt das Geschehen

Der LASK ist beim aktuell Tabellen-Siebten der Premiere League nur krasser Außenseiter. Die Truppe von Coach Jose Mourinho weist gegenüber den Linzern einen 20-mal höheren Marktwert auf. Harry Kane, Gareth Bale, Heung-min Son, Moussa Sissoko, Toby Alderweireld und Hugo Lloris, sind nur einige der klingenden Namen, im Kader, beim im Jahre 1882 gegründeten Londoner Club, der auch schon zweimal die englische Meisterschaft für sich entscheiden konnte. Die Mourinho-Truppe, mit dem walisischen Superstar Gareth Bale in der Startformation, agiert dann auch vom Start weg im Vorwärtsgang. Aber die Linzer, bereits in der 5. Minute muss Grgic den verletzten Holland ersetzen, sind imstande dem Starensemble, zumindest kurzzeitig, Paroli zu bieten. 9. Minute: Doherty zirkelt einen Ball zur Mitte, den dann der Debütant Vinicius per Kopf neben das LASK-Tor setzt. In der 18. Minute raschelt es aber im Gebälk. Carlos Vinicius mit dem feinen Zuspiel auf Lucas Moura, der dieses brasilianische Zusammenspiel, trocken mit dem 1:0 abschließt. Was nachfolgend dazu führt, "Hurricane" Harry Kane sitzt nur auf der Ersatzbank, dass Tottenham das Spiel immer mehr kontrolliert. 27. Minute: Gareth Bale mit dem zur Mitte gespielten Ball, den dann Andrade zum 2:0 ins eigene Tor befördert. Mit der nächsten Aktion steht es beinahe schon 3:0, Lamela erweist sich aber als zu wenig abgebrüht vor des Gegners Tor. In der 45. Minute kommt es zur ersten Möglichkeit für die Gäste, aber Joe Hart kann den Gruber-Distanschuss parieren - Halbzeitstand: 2:0.

Für den LASK gibt es nichts zu holen

Gelingt es den Thalhammer-Mannen nun, sich weiter ordentlich zu verkaufen und nach Möglichkeit auch für das eine oder andere Tor zu sorgen? Oder aber legen die Engländer eine Schippe drauf und sorgen damit für einen noch deutlicheren Heimerfolg? Der Argentinier Erik Lamela ist es, der gleich zu Wiederbeginn zur ersten Möglichkeit für den Gastgeber gelangt. Demnach wird frühzeitig angezeigt, dass im zweiten Durchgang, die Richtung in der gespielt wird, vorerst die selbe bleibt. Aber mit Fortdauer der Begegnung versuchen dann doch auch die Linzer, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Was aber nur bruchstückhaft gelingen sollte, was nun mal mit der Spielstärke des Gegners zu tun hat. Mit Son, Sissoko und Alli wird dann bei Tottenham in der 62. Minute, noch Verstärkung von außen gebracht. Petar Filipovic setzt in der 64. Minute eine Gäste-Chance per Kopf über das Tor. Die Mannschaft die es aber besser versteht, die gegebenen Räume zu nützen, sind weiterhin die Spurs. Aber wirkliche Einschuss-Gelgenheiten waren vorerst Mangelware. 73. Minute: Dele Alli bedient Son, der das Spielgerät über den Kasten ballert. 75. Minute: Dele Alli hat das 3:0 vor den Beinen, scheitert aber an Keeper Schlager. 84. Minute: Vinicius mit der Kopfball-Vorlage, der Rest ist dann für Heung-min Son Formsache - 3:0. Zugleich auch der Spielendstand in einer weitgehendst einseitigen Begegnung. In der nächsten Runde besitzt der LASK das Heimrecht. Der Gegner ist am Donnerstag, 29. Oktober um 18:55 Uhr, Ludogorez Rasgrad (Bulgarien). Tottenham gastiert zur selben Zeit bei Royal Antwerpen.

TOTTENHAM HOTSPUR FC - LASK 3:0 (2:0)

Tottenham Hotspur Stadium, keine Zuseher, SR: Mohammed Al-Hakim (SWE)

Tottenham Hotspur FC: Hart, Doherty, Reguilon, Sanchez, Davies, Højbjerg (62. Sissoko), Winks, Lucas (78. Lo Celso), Bale (62. Son), Lamela (62. Alli), Vinicius (85. Clarke)

LASK: Schlager, Wiesinger, Trauner, Ranftl, Andrade (46. Potzmann), Renner (39. Filipovic), Michorl, Gruber (46. Eggestein), Holland (5. Grgic), Balic (78. Goiginger), Raguz

Torfolge: 1:0 (18 Lucas), 2:0 (27. Andrade/ET), 3:0 (84. Son)

Gelbe Karte: Michorl (LASK)

stärkste Spieler: Doherty, Vinicius, Sanchez bzw. Schlager, Michorl

Stimme zum Spiel:

