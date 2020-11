In der 6. Runde traf in der tipico Bundesliga der TSV Prolactal Hartberg auf den FK Austria Wien. Und dabei gelang es den Oststeirern im 11. Anlauf den ersten Heimsieg im Jahr 2020 sicherzustellen. Zugleich auch der erste Saisonerfolg, demnach konnten sich die Hartberger auch etwas Luft in der Tabelle verschaffen. Die Austria, die man schon wesentlich spielstärker erlebte, enttäuschte über weite Strecken. Trotzdem hätte man eigentlich das 2:2 erzielen müssen, die Topchance dafür setzte aber Edomwonyi in den Sand. Schon am kommenden Mittwoch bietet sich den "Veilchen" die Gelegenheit zur Revanche. Diesmal ist man im ÖFB-Cup-Achtelfinale der Gastgeber.

(Dario Tadic war der Matchwinner auf Hartberger Seite. Sein Freistoßtreffer in der 47. Minute zum 2:1 war allererste Klasse)

Die Austria war lange nicht vorhanden

Tabellen-Nachzügler Hartberg rechnet sich durchaus Chancen aus, gegen die „Veilchen“ den ersten Saisonsieg gutzuschreiben. Die Punktejagd geht sehr ausgeglichen über die Bühne (8 Teams innerhalb von nur vier Punkten), demnach darf man sich auch auf einen offenen Schlagabtausch einstellen. Die Austria ist weit weg von jeglicher Konstanz, demzufolge darf man gespannt sein, was die Stöger-Truppe diesmal imstande ist, aus dem Hut zu zaubern. Die Begegnung wird dann beiderseits vom Start weg vorsichtig angelegt. Nachdem Sascha Horvath mit dem ersten Torschuss an FAK-Keeper Patrick Pentz scheitert (4.), ist man da wie dort einmal darauf aus, die Stärken bzw. Schwächen des Gegenübers entsprechend auszuloten. Dann legen die Hartberger los: Luckeneder setzt noch einen Kopfball knapp neben das Gästetor (9.). Aber nur eine Minute später gehen die Oststeirer in Führung. Nach einem Horvath-Eckball bringt Rotter die Austria-Defensive mit einem Kopfball in arge Bedrängnis. Letztlich ist es Dario Tadic, der das rasche 1:0 markiert. Die Antwort der Veilchen ist, dass es keine Antwort gibt bzw. haben die Schopp-Mannen in der Defensive alles unter bester Kontrolle. Die Austria findet einfach keine Mittel und Wege, um den Gastgeber, auch nur annähernd, in Verlegenheit zu bringen. Umso überraschender kommt dann der Ausgleich in der 33. Minute. Ein weiter Sarkaria-Ball findet in Benedikt Pichler einen Abnehmer, der per Kopf den 1:1-Ausgleich markiert. Damit hat man bei den Gästen die "On-Taste" betätigt, denn plötzlich findet man besser ins Spiel und kann dem Platzherrn Paroli bieten. Mit der 1:1-Pattstellung geht es dann in die Halbzeitpause.

Hartberg mit dem ersten Heimsieg 2020

Aufgrund der ausgeglichenen Schlussviertelstunde darf man nun im zweiten Durchgang davon ausgehen, dass beide die Teams die Möglichkeit suchen werden, nach Möglichkeit drei Zähler gutschreiben zu können. Dafür wird es aber nötig sein, zumindest einen Gang höher zu schalten bzw. die Tourenzahl zu erhöhen. 47. Minute: Dario Tadic legt sich das Spielgerät zurecht, dann pfeffert er dieses aus gut und gerne 23 Metern über die Austria-Mauer hinweg zum 2:1-Führungstor in die Kreuzecke. Nur kurz darauf finden die Gäste die neuerliche Ausgleichschance vor. Einen Wimmer-Schuss kann TSV-Torhüter Swete nicht bändigen, den Nachschuss ballert Monschein dann aber über das Gehäuse. Jetzt geht es hin und her, im Gegenstoß verfehlt Horvath sein Ziel nur knapp. Jetzt hat die Partie, spät aber doch, so richtig Fahrt aufgenommen. Keine Rede mehr davon etwas zu verwalten, beiderseits ist man davon aus, nun entscheidend nachzusetzen. Die Hartberger zeigen dabei große Ambitionen im 6. Anlauf endlich den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach zu bringen. Aber den gefährlicheren Eindruck hinterlassen nun über weite Strecken doch die Wiener. Erst so ab der 70. Minute gelangen auch die Hausherren wieder gefährlich vor des Gegners Tor. Aber auch die "Violetten" wittern noch die Möglichkeit, etwas Gewinnbringendes zu verbuchen. 79. Minute: Der eingewechselte Hartberger Ertlthaler mit dem "Gruselpass", den Edomwonyi, ebenso neu im Spiel, abfängt. Aber nachfolgend setzt dieser seinen Schuss völlig unbedrängt neben das Tor der Oststeirer. In der noch folgenden Spielzeit lassen die Hartberger dann nichts mehr anbrennen - Spielendstand: 2:1. In der nächsten Runde gastieren die Hartberger am Samstag, 7. November um 17:00 Uhr in Ried. Die Wiener Austria bekommt es zur selben Zeit auswärts mit den Altachern zu tun.

TSV HARTBERG - FK AUSTRIA WIEN 2:1 (1:1)

Profertil Arena, 1.500 Zuseher, SR: Dieter Muckenhammer (OÖ)

TSV Hartberg (4-5-1): Swete, Lienhart, Klem, Kainz, Rotter, Luckeneder, Yoda (66. Ertlthaler), Heil, Horvath (73. Gollner), Rep, Tadic (89. Chabbi)

FK Austria Wien (4-3-3): Pentz, Palmer-Brown, Zwierschitz, Suttner, Handl, Wimmer (62. Edomwonyi), Grünwald (86. Teigl), Ebner (62. Jukic), Sarkaria, Pichler, Monschein

Torfolge: 1:0 (4. Tadic), 1:1 (33. Pichler), 2:1 (47. Tadic)

Gelbe Karten: Schopp (TR), Swete, Luckeneder, Klem (Hartberg)

stärkste Spieler: Heil, Tadic, Rotter bzw. Pichler, Handl

Stimmen zum Spiel:

Markus Schopp, Trainer Hartberg:

"Es war unser erster Heimsieg, ich glaube er war verdient, weil wir 70 Minuten das Match absolut unter Kontrollen hatten. Ich habe viel Positives gesehen. Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber hart weiterarbeiten, um dort hinzukommen, wohin wir gerne möchten."

Peter Stöger, Trainer Austria Wien:

"Die ersten 25 Minuten, das war zu wenig, und das ist auch das, wo ich ein bisschen entäuscht bin. Wenn du so reingehst und eine halbe Stunde herschenkst, hast du es auch vielleicht nicht verdient, dass du mehr mitnimmst als eine Niederlage."

