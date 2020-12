Der WAC hat am Sonntagnachmittag in einem dramatischen Spiel gegen die Wiener Austria einen 3:2-Sieg eingefahren. Michael Liendl besorgte mit einem späten Elfmetertor in der 93. Minute den spielentscheidenden Treffer, der die Kärntner näher an die obere Tabellenhälfte heranrücken lässt. Die Austria hingegen ist seit sieben Ligapartien sieglos und steht auf Tabellenplatz neun.

Austria erwischt Blitzstart, WAC kommt zurück

Die Veilchen erwischten einen Start nach Maß und schockten die Kärntner Europacup-Helden nach nicht einmal einer Spielminute. Markus Suttner hatte auf der linken Seite zu viel Platz und flankte ins Zentrum, wo Alon Turgeman überlegt einköpfeln konnte - 0:1 (1.). Was für ein Startelf-Comeback vom 29-Jährigen Israeli. Die Gäste agierten in der Folge sehr konzentriert, überließen den Wolfsbergern kaum Räume.

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit fanden die Hausherren aber immer besser ins Spiel und kamen in der 17. Minute zum Ausgleich: Novak flankte von rechts ins Zentrum, wo Joveljic unzureichend gedeckt wurde und aus kurzer Distanz einköpfelte - 1:1 (17.).

Danach hatten die Kärntner das Zepter klar in der Hand. Ein missglückter Schuss von Sprangler wurde zur perfekten Vorlage für Joveljic, der aus wenigen Metern an Pentz scheiterte (24.). Auf der anderen Seite fand Benedikt Pichler eine Großchance vor, doch Kofler konnte sich beim Schuss des 23-Jährigen auszeichnen (27.). In der 40. Minute war es erneut Benedikt Pichler, der eine gute Chance vorfand, doch erneut war Kofler zur Stelle und parierte mit den Füßen. Demnach ging es mit einem 1:1-Remis in die Halbzeitpause.

Michael Liendl entscheidet die Partie spät

Die Veilchen wurden nach der Pause prompt gefährlich: Christoph Monschein kam nach einem hohen Ball zum Kopfball, den Kofler jedoch problemlos entschärfen konnte (49.). Die Partie gestaltete sich auch nach dem Seitenwechsel recht ausgeglichen, wenngleich die großen Torchancen auf beiden Seiten eher ausblieben.

Austria-Keeper Pentz, der sich seit Wochen in einer sehr starken Form befindet, konnte sich dennoch auszeichnen. Etwa bei einem abgefälschten Weitschuss von Michael Liendl (56.). Und der Spielmacher der Kärntner bereitete den zweiten Treffer der Hausherren mustergültig vor, bediente mit einem herrlichen Pass Eliel Peretz, der aus kurzer Distanz zum 2:1 einschoss (69.). Wenige Augenblicke später hakte Grünwald geschickt bei Joveljic ein, um einen Elfmeter herauszuholen. Christoph Monschein nahm sich dem schmeichelhaften Strafstoß an und verwandelte trocken - 2:2 (72.).

In der absoluten Schlussphase ging es richtig zur Sache. Zunächst vergab Monschein die Riesenchance auf das 2:3, ehe Leitgeb auf der anderen Seite nur Aluminium traf (82.). In der Nachspielzeit gab es nach einem Sprung von Sax in den Rücken von Wernitznig Elfmeter für den WAC, den Michael Liendl mit etwas Bauchweh gegen Pentz verwandelte - 3:2 (90.+3). Michael Liendl sorgte damit für den ersten Heimsieg des WAC in dieser Bundesliga-Saison.

Tipico Bundesliga, 11. Runde

RZ Pellets WAC - FK Austria Wien 3:2 (1:1)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; 0 Zuschauer; SR Eisner

Tore: Joveljic (17.), Peretz (69.), Liendl (90.+3/Elfmeter) bzw. Turgeman (1.), Monschein (71./Elfmeter)

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Peric (46./Rnic), Scherzer - Leitgeb - Taferner (62./Wernitznig), Sprangler - Liendl - Vizinger (62./Peretz), Joveljic (79./Dieng)

Austria: Pentz - Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner - Pichler, Zwierschitz, Grünwald, Jukic (79./Sax) - Monschein (90.+1/Schösswendter), Turgeman (65./Wimmer)

Gelbe Karten: Peric (12.), Sprangler (47.), Joveljic (66.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger