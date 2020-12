Rapid Wien hat nach den jüngsten Negativerlebnissen mit drei Pflichtspielniederlagen in Folge einen versöhnlichen Jahresabschluss gefeiert. Die Hütteldorfer gewannen in der Südstadt gegen die Admira 1:0. Das Goldtor erzielte Ercan Kara in der 20. Minute. Für die Wiener war es der siebente Sieg in dieser Saison. Die Admira wiederum überwintert mit sieben Punkten als Tabellenletzter.

Rapid hatte in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle

Rapid war in der Anfangsphase die dominante Mannschaft und fand gleich gute Torchancen vor. Thorsten Schick tankte sich in der 9. Minute nach vorne, zog in den Strafraum und zirkelte den Ball Richtung langes Eck. Der Schuss des Steirers prallte aber an die Stange. Wenig später trafen die Wiener erneut nur Aluminium: Lion Schuster spielte den perfekten Querpass für Kara, der völlig freistehend vor Leitner zum Abschluss kam, den Ball aber nicht richtig traf und die Latte erwischte (16.).

Kurz darauf gingen die überlegenen Wiener in Führung: Nach einer Freistoßhereingabe schnappten sich die Rapidler den zweiten Ball, Fountas flankte von rechts mit viel Gefühl in den Strafraum, wo Ercan Kara überlegt einköpfelte - 0:1 (20.). Rapid blieb auch in weiterer Folge am Drücker: In der 27. Minute legte Fountas ideal für Knasmüllner ab, dessen Schuss gerade noch geblockt werden konnte. Während die Hütteldorfer die Partie völlig unter Kontrolle hatten, kam die Admira in der Offensive überhaupt nicht zur Geltung und wirkte unstrukturiert.

Rapid bringt knappen Sieg über die Zeit

Die Admira konnte zu Beginn der zweiten Halbzeit wesentlich besser dagegenhalten, als noch in der ersten Hälfte. Die Hütteldorfer wiederum hatten etwas Schwung verloren und taten sich nun schwerer, Torchancen zu kreieren. Bei einem Konter von Knasmüllner hatten die Gäste eine gute Chance auf 0:2 zu stellen. Doch Fountas konnte das Zuspiel von Knasmüllner nicht verwerten (61.). Kurz darauf war Leitner bei einem Kara-Schuss zur Stelle, ehe Fountas knapp danebenschoss. Dann war es wieder der Grieche, dem ein Schuss von der Strafraumgrenze abgerissen war.

Rapid verabsäumte es, den zweiten Treffer zu erzielen und das Spiel auf Eis zu legen. Und in der 80. Minute wären die Wiener dafür beinahe bestraft worden: Marco Hausjell schoss eine Direktabnahme nur knapp über das Tor von Rapid-Keeper Gartler. Letztlich brachten die Hütteldorfer den knappen Sieg über die Zeit. Rapid konnte damit nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen in Serie wieder einen Erfolg feiern und geht mit einem positiven Gefühl in die Winterpause.

Tipico Bundesliga, 12. Runde

FC Flyeralarm Admira - SK Rapid Wien 0:1 (0:1)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Tor: Kara (20.)

Admira: Leitner - Maier, Aiwu, Rath, Auer - Hjulmand (89./Malicsek), Kerschbaum, Tomic (67./Kronberger) - Hoffer, Breunig, Starkl (45./Hausjell)

Rapid: Gartler - Schick, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Schuster, Petrovic - Knasmüllner (61./Demir), Fountas (86./Greiml), Ritzmaier - Kara (75./Kitagawa)

Gelbe Karten: Hjulmand (45.), Kerschbaum (67.), Aiwu (70.), Maier (82.) bzw. Fountas (23.), Kühbauer (24./Trainer), Schuster (51.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak