Der FC Salzburg kassierte im Sechzehntelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League eine 0:2-Heimniederlage gegen den FC Villareal. Die Spanier erwiesen sich als äußerst effizienter Gegner und haben nun nach Toren von Alcacer (41.) und Fer Nino (71.) eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel in einer Woche.

Stankovic hält Elfer, dennoch geht Villareal verdient in Führung

In den ersten Minuten dieses Sechzehntelfinal-Hinspiels konnte sich keine der beiden Mannschaften in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Die neu formierte Innenverteidigung der Bullen (Vallci und Solet spielten anstelle des gesperrten Ramalho sowie des verletzten Wöber) wurde vorerst noch nicht gefordert. Zudem musste Jesse Marsch auf Mohamed Camara und Sekou Koita verzichten, die beide von der UEFA wegen Dopings für drei Monate gesperrt wurden (Ligaportal berichtete: Doping-Causa: So lange sperrt UEFA Sekou Koita und Mohamed Camara).

Mit Fortdauer der ersten Spielhälfte konnten sich die Spanier dann doch in der Hälfte von Österreichs Serienmeister festsetzen. In der 19. Minute musste Kristensen in höchster Not vor dem einschussbereiten Moi Gomez klären. Kurz darauf stand der Däne erneut im Mittelpunkt, als er Parejo im Strafraum umgecheckt hatte. Der lettische Referee zeigte auf den Punkt und gab den Strafstoß, den Paco Alcacer schoss. Der Ex-Dortmunder scheiterte jedoch an Salzburg-Goalie Stankovic, der im richtigen Eck war und den schwachen Versuch locker aufnehmen konnte (29.).

Die Salzburger fanden aber auch in weiterer Folge nicht richtig in ihr Offensivspiel, bissen sich an den Schützlingen von Unay Emery die Zähne aus. Die Gäste hatten die Partie in der ersten Halbzeit im Griff, spielten sehr clever und hatten in der Offensive auch das nötige Tempo, um die Bullen-Defensive ins Wanken zu bringen. Die größte Torchance der Hausherren in der ersten Halbzeit fand Enock Mwepu nach einem individuellen Fehler von Parejo vor. Der Sambier überhob zwar den herausgeeilten Rulli, doch leider auch das Tor (39.).

Kurz darauf gingen die Gäste aus Spanien verdient in Führung: Parejo zirkelte einen Freistoß mit viel Gefühl in den Strafraum, wo Moreno per Kopf für Paco Alcacer auflegte. Der 27-Jährige köpfelte aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (41.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Salzburg lässt gute Chancen ungenützt - Villareal eiskalt

Der FC Salzburg startete durchaus schwungvoll in die zweiten 45 Minuten und fand auch die erste Top-Gelegenheit nach dem Seitenwechsel vor: Daka erkämpfte sich auf der linken Seite den Ball und bediente Mergim Berisha, dessen Schuss jedoch viel zu schwach ausfiel und Villareal-Keeper Rulli nicht in Verlegenheit brachte (51.).

Die Bullen wiederum hatten Glück, dass eine Klärungsaktion von Solet nicht im eigenen Tor landete (59.). Drei Minuten später hatte Patson Daka eine gute Möglichkeit auf den Ausgleich, doch der Stürmer setzte den Ball am Tor vorbei (62.).

Die Spanier präsentierten sich da schon wesentlich effizienter: Der eingewechselte Fer Nino bekam das Leder perfekt von Moreno serviert und konnte völlig unbedrängt zum 0:2 einköpfeln (71.). Letztlich konnten die Bullen wohl auch aufgrund der zahlreichen personellen Ausfälle nicht mehr zulegen und mussten am Ende eine bittere, aber verdiente Heimniederlage hinnehmen.

In der Nachspielzeit hatte Salzburg-Captain Andreas Ulmer Glück, dass Referee Gudermanis ihn trotz VAR-Checks nicht vom Platz stellte. Der 35-jährige Linzer hatte seinem Gegenspieler klar gegen den Oberschenkel getreten.

Europa League, Sechzehntelfinale, Hinspiel

FC Salzburg - FC Villareal 0:2 (0:1)

Red Bull Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Gudermanis (LAT)

Live-Ticker FC Salzburg gegen Villareal

Tore: Alcacer (41.), Fer Nino (71.)

Salzburg: Stankovic - Kristensen, Vallci, Solet, Ulmer - Mwepu, Aaronson (61./Adeyemi), Junuzovic (74./Bernede), Sucic (61./Okafor) - M. Berisha, Daka

Villareal: Rulli - Pena (46./Foyth), Albiol, Pau Torres, Estupinan - Trigueros, Capoue (74./J. Costa), Parejo - G. Moreno (84./Pino), Alcacer (60./Fer Nino), Moi Gomez (60./Pedraza)

Gelbe Karten: Kristensen (29.), Solet (40.), Okafor (89.), Ulmer (90.+5) bzw. Albiol (90.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures/Jasmin Walter