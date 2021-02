Der SKN St. Pölten hat seine Durststrecke beendet und den ersten Ligasieg seit Anfang Dezember des Vorjahres gefeiert. Die Niederösterreicher setzten sich auswärts gegen die WSG Tirol knapp 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Kofi Schulz in der 73. Minute. Die St. Pöltner verbessern sich damit auf Platz acht. Die WSG Tirol bleibt zumindest bis morgen Tabellenfünfter.

WSG Tirol findet die gefährlicheren Torchancen vor

Das Erfolgsteam von Coach Thomas Silberberger war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft und fand bereits in der 3. Minute die erste gute Möglichkeit vor: Florian Rieder probierte es mit einem direkten Freistoß, doch Riegler streckte sich und drehte den Ball über die Latte. Wenig später wurden die Hausherren nach einem Konter erneut gefährlich: Baden Frederiksen wurde in die Tiefe geschickt und tauchte alleine vor Riegler auf, sein Versuch zischte jedoch knapp am langen Eck vorbei (9.).

Die seit sieben Partien sieglosen St. Pöltner ließen sich weit zurückfallen und agierten zunächst zu passiv. Bitter für St. Pölten: Daniel Luxbacher ging ohne Fremdeinwirkung zu Boden und konnte nicht mehr weitermachen. An seiner Stelle kam Daniel Schütz ins Spiel. In der Offensive waren weiterhin nur die Gastgeber gefährlich: Anselm verlängerte einen langen Ball in die Spitze, wo Rogelj Fahrt aufnahm und abzog. Sein Lupfer ging aber nicht über Riegler hinweg (29.).

Die beste Torchance der Gäste aus Niederösterreich gab es in der 41. Minute: Blauensteiner tankte sich über rechts nach vorne und bediente Robert Ljubicic, dessen Versuch aus zentraler Position haarscharf am Tor vorbei ging.

Kofi Schulz schießt St. Pölten zum wichtigen Auswärtssieg

Die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit gestalteten sich etwas zäh. Keine der beiden Mannschaften konnte sich Vorteile erarbeiten, Torchancen gab es am Innsbruck Tivoli keine zu bestaunen. In der 65. Minute musste Ferdinand Oswald bei einem Versuch des eingewechselten Dor Hugi eingreifen. Es war die bis dato beste Torchance in der zweiten Halbzeit.

St. Pölten blieb dran und jubelte in der 73. Minute über den Führungstreffer: Taylor Booth zirkelte einen Freistoß in den Strafraum, wo sich Kofi Schulz geschickt von Schnegg löste und aus kurzer Distanz einköpfelte - 0:1 (73.). Die Tiroler versuchten in der Schlussphase zwar einen Zahn zuzulegen, doch im Endeffekt bejubelten die Niederösterreicher den ersten Ligasieg seit dem 5. Dezember des Vorjahres.

Tipico Bundesliga, 18. Runde

WSG Swarovski Tirol - SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Live-Ticker WSG Tirol - SKN St. Pölten

Tor: Schulz (73.)

WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj (61./Naschberger), Petsos, Celic, Rieder (84./Soares) - Anselm (61./Pranter), Frederiksen

SKN St. Pölten: Riegler - Blauensteiner, Steinwender, Drescher (74./Pokorny), Muhamedbegovic, Schulz (46./Booth) - Luxbacher (27./Schütz), Tursch, Ljubicic - Schmidt (63./Hugi), Tetteh (74./Davies)

Gelbe Karten: Naschberger (72.) bzw. Drescher (3.), Booth (77.), Tetteh (82.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Daniel Schönherr