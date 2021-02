Der WAC hat in der 18. Bundesliga-Runde einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen den SK Sturm Graz gefeiert und damit einen großen Schritt Richtung Meistergruppe gemacht. Dario Vizinger gelang in der 90. Minute der Siegtreffer zum 2:1 für die Kärntner. Sturm musste ab der 35. Minute in Unterzahl spielen, nachdem Siebenhandl wegen einer Notbremse gegen Joveljic Rot gesehen hatte.

WAC geht nach Standard in Führung, Siebenhandl fliegt vom Platz, Sturm gleicht aus

Die Wolfsberger waren zu Beginn des Spiels etwas aktiver und agiler. Bereits nach 30 Sekunden schraubte sich Joveljic hoch, doch sein Kopfball ging über das Tor der Grazer (1.). Kurz darauf musste Siebenhandl bei einem Vizinger-Schuss eingreifen (3.). Die Kärntner agierten mutig, attackierten Sturm früh und schalteten schnell um. Ferdinand Feldhofer musste jedoch früh einen Wechsel vornehmen, weil sich Sven Sprangler verletzt hatte. An seiner Stelle kam Youngster Kai Stratznig in die Partie (15.).

In weiterer Folge ging bei beiden Mannschaften allerdings sehr wenig nach vorne. So musste eine Standardsituation für Abhilfe sorgen: Dario Vizinger zirkelte einen Freistoß in den Strafraum, wo Dominik Baumgartner recht unbedrängt zum Kopfball kam und diesen im Tor unterbrachte - 0:1 (28.). Es war bereits das vierte Saisontor für den Innenverteidiger der Kärntner.

In der 35. Minute schwächten sich die Grazer - wie schon vor einem Monat in Wolfsberg - selbst. Jörg Siebenhandl eilte bei einem Konter der Gäste etwas zu ungestüm aus seinem Tor und traf Joveljic am Oberschenkel. Nachdem Joveljic auf und davon gewesen wäre, zeigt Referee Hameter dem Sturm-Keeper Rot (35.). Tobias Schützenauer kam anschließend für Amadou Dante ins Spiel. Der darauffolgende Freistoß brachte nichts ein.

Kurz vor der Pause gelang den Steirern in Unterzahl der Ausgleich: Jantscher brachte eine Ecke von rechts in den Strafraum, wo Ljubic das lange Eck anvisierte und den Flachschuss perfekt im Tor versenkte - 1:1 (43.).

Vizinger schießt den WAC spät zum Sieg

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wurden die dezimierten Grazer erneut gefährlich: Stefan Hierländer zog von der Strafraumgrenz ab, doch Kofler streckte sich und drehte den Ball über das Tor (46.). Kurz darauf musste auch Tobias Schützenauer erstmals eingreifen: Der Sturm-Keeper war bei einem Taferner-Schuss zur Stelle (51.).

Mit Fortdauer des Spiels neutralisierten sich beide Teams jedoch weitestgehend. Torchancen waren mittlerweile absolute Mangelware. In der 69. Minute hatten die Hausherren eine Top-Möglichkeit auf das 2:1, doch Alexander Kofler konnte einen gut angetragenen Schuss von Hierländer stark entschärfen. Auf der anderen Seite zog der eingewechselte Liendl volley ab, schoss aber knapp drüber (74.).

In der Schlussphase zogen die Wolfsberger das Tempo nochmal an und wurden dafür belohnt: Ein gedachter Schuss von Liendl mutierte zur perfekten Vorlage für Dario Vizinger, der das Leder trocken im langen Eck versenkte - 1:2 (90.).

Tipico Bundesliga, 18. Runde

SK Sturm Graz - RZ Pellets WAC 1:2 (1:1)

Merkur-Arena, Graz; 0 Zuschauer; SR Hameter

Live-Ticker Sturm Graz - WAC

Tore: Ljubic (43.) bzw. Baumgartner (28.), Vizinger (90.)

Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante (38./Schützenauer) - Ljubic - Hierländer, Kuen - Kiteishvili (66./Jäger)- Balaj (63./Yeboah), Jantscher

WAC: Kofler - Novak, Baumgartner, Henriksson - Pavelic (71./Dieng), Sprangler (15./Stratznig, 55./Liendl), Taferner, Giorbelidze (71./Scherzer) - Vizinger - Joveljic, Röcher

Gelbe Karten: Stratznig (42.), Henriksson (47.), Kofler (78.)

Rot: Siebenhandl (35.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Gerhard Pulsinger