Das 332. Wiener Derby zwischen Austria und Rapid hat keinen Sieger hervorgebracht. Die beiden Stadtrivalen trennten sich in einem umkämpften Duell torlos. Bereits das erste Saisonduell endete mit einem Unentschieden. Rapid bleibt auf dem zweiten Tabellenplatz, die Austria muss weiter um die Teilnahme an der Meistergruppe zittern. Der Rückstand auf Platz sechs beträgt nun drei Punkte.

Nach einer schwungvollen Anfangsphase agieren beide Teams sehr fehleranfällig

Beide Mannschaften starteten mit hoher Intensität ins Spiel, nahmen jeden Zweikampf an und agierten temporeich. Die Hausherren nahmen bereits in der Anfangsphase Risiko und positionierten sich sehr Offensive. Rapid konnte die Räume im Mittelfeld jedoch noch nicht entscheidend nützen, da die Offensivreihe der Hütteldorfer zu unpräzise und ideenlos auftrat.

Auch „Wunderkind“ Yusuf Demir, der heute in der Startelf gestanden war, konnte sich nicht entscheidend durchsetzen und verlor des Öfteren leichtfertig den Ball. Den ersten Torschuss gab es nach 23 Minuten: Marco Djuricin probierte es mit einem Distanzschuss, den Strebinger aber problemlos halten konnte. Auf der anderen Seite konnte Palmer-Brown einen Schuss von Kara blocken (28.). Der anfängliche Schwung war mittlerweile jedoch komplett verflogen.

In der 34. Minute hatte Schick das Auge für den recht freistehenden Ercan Kara, der aus gut 15 Metern abzog, doch Pentz konnte zur Ecke klären. In Summe blieb das Spiel beider Mannschaften aber viel zu fehleranfällig, sodass Torchancen in diesem 332. Wiener Derby absolute Mangelware blieben. So endete eine schwache erste Hälfte mit einem torlosen Remis.

Rapid lässt gute Chancen ungenutzt

Rapid startete mit viel Tempo und Engagement in die zweiten 45 Minuten. Demnach fanden die Grün-Weißen auch die erste Möglichkeit nach dem Seitenwechsel vor: Ullmann schob Schösswendter den Ball durch die Beine und legte damit auf für Kara, der das lange Eck anvisierte, doch klar drüber schoss (52.).

Die Gäste aus Hütteldorf blieben am Drücker und hatten nach exakt einer Stunde die nächste Top-Möglichkeit: Schösswendter hatte den herangerauschten Fountas übersehen, ehe der Grieche das Auge für den blanken Ercan Kara hatte. Der Rapid-Torjäger zielte aber erneut zu hoch (60.).

Fünf Minuten später erzielte Marco Djuricin den vermeintlichen Führungstreffer für die Austria, doch der Stürmer stand beim Schuss von Martel, den Strebinger prallen ließ, im Abseits (65.). Für Youngster Yusuf Demir, der während seines gesamten Einsatzes recht blass geblieben war, kam in der 75. Minute Christoph Knasmüllner ins Spiel. Im Abschluss agierte Rapid aber weiterhin zu ungenau: Fountas kam nach einer Ecke aus kürzester Distanz zum Abschluss, setzte den Ball aber drüber (80.).

In der 90. Minute fanden die Hütteldorfer eine absolute Top-Möglichkeit auf den Siegtreffer vor: Der eingewechselte Ritzmaier flankte auf Knasmüllner, der völlig freistehend an die Latte köpfelte. Im Nachschuss scheiterte Kara an Pentz. Schlussendlich endete das 332. Wiener Derby mit einem torlosen Remis.

Tipico Bundesliga, 20. Runde

FK Austria Wien - SK Rapid Wien 0:0

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Gishamer

Austria Wien: Pentz - Teigl (76./Jukic), Schösswendter, Palmer-Brown, Zwierschitz - Fitz, Martel, Sarkaria, Wimmer - Djuricin, Monschein (61./Ebner)

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic (88./Grahovac), D. Ljubicic - Schick, Fountas (88./Ritzmaier), Demir (76./Knasmüllner) - Kara

Gelbe Karten: Fitz (47.), Martel (57.), Ebner (69.) bzw. Barac (59.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak