Der WAC hat im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Ferdinand Feldhofer einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg gegen die SV Ried gefeiert. Interimscoach Roman Stary durfte sich über einen idealen Start seiner Mannschaft freuen. Vizinger (9.) und Liendl (13.) sorgten für einen schnellen 2:0-Vorsprung. Mit dem vollen Erfolg in Ried machten die Kärntner einen weiteren Schritt Richtung Meistergruppe. Der Vorsprung auf den aktuellen Tabellensiebenten beträgt nun vier Punkte.

WAC erwischt einen Traumstart - Liendl blüht nach Startelf-Comeback richtig auf

Die erste Tormöglichkeit in der josko-Arena fanden die Hausherren vor: Reiner kam nach einem Corner von Nutz zum Kopfball, setzte das Leder aber knapp drüber (3.). Auf der anderen Seite hatte Taferner die große Chance auf das 0:1, doch sein Versuch zischte knapp links vorbei (6.). Drei Minuten später bejubelten die Kärntner den schnellen Führungstreffer: Michael Liendl, der heute genauso wie Michael Novak in die Startformation zurückgekehrt war, bediente mit einem weiten Zuspiel Dejan Joveljic, der sich geschickt gegen Meisl durchsetzte und mit viel Übersicht auf seinen Sturmpartner Dario Vizinger durchsteckte. Der Kroate blieb im Eins gegen Eins mit Sahin-Radlinger cool und verwandelte eiskalt - 0:1 (9.).

Kurz darauf entschied Referee Grobelnik nach einem Foul von Reifeltshammer an Joveljic auf Strafstoß für die Gäste. Michael Liendl verzögerte beim Anlauf geschickt und verlud Ried-Goalie Sahin-Radlinger - 0:2 (13.). Saisontor Nummer fünf für den zuletzt aussortierten Routinier aus Graz.

Die Wölfe hatten das Spiel weitestgehend unter Kontrolle, wenngleich die Rieder mit Fortdauer der ersten Halbzeit den Druck erhöhen konnten und immer wieder gute Chancen vorfanden. In der 28. Minute zog Marco Grüll nach Vorlage von Ante Bajic ab, doch sein Schuss ging knapp vorbei. In dieser Phase taten sich die Wölfe schwer, aus der eigenen Hälfte zu kommen.

Erst gegen Ende der ersten 45 Minuten konnte sich der WAC wieder etwas befreien und Entlastungsangriffe fahren. Mit dem Zwischenstand konnte Interimscoach Roman Stary aber sehr zufrieden sein.

Ried lässt klare Chancen aus - Joveljic sorgt für die Entscheidung

Beide Trainer nahmen zur Pause einen Wechsel vor: Bei der SV Ried kam Patrick Schmidt für Ante Bajic ins Spiel. WAC-Interimscoach Roman Stary ersetzte den angeschlagenen Michael Novak. Die Hausherren starteten engagiert, druckvoll in die zweite Halbzeit und fanden die erste Möglichkeit nach Wiederbeginn vor: Grüll steckte mit viel Übersicht durch auf Patrick Schmidt, der im Eins gegen Eins an WAC-Keeper Kofler scheiterte (48.). Kurz darauf musste der Stammkeeper der Kärntner nach einem heftigen Zusammenprall mit Baumgartner ausgewechselt werden. Die Nase schien dabei nicht ganz gerade geblieben zu sein. In derselben Aktion konnte Henriksson einen Schuss von Nutz gerade noch von der Linie kratzen.

Für die Tore an diesem Sonntagnachmittag sorgten aber die kaltschnäuzigen Gäste. Allen voran Dejan Joveljic zeigte sich heute in einer überragenden Verfassung. In der 56. Minute dribbelte der Serbe in den Strafraum der Hausherren, wurde von den Riedern nicht entschlossen attackiert und netzte überlegt ins lange Eck ein - 0:3 (56.).

Nach exakt einer Stunde hatte Joveljic nach einer herrlichen Kombination über mehrere Stationen die Topchance auf das 4:0, doch er schoss aus kurzer Distanz knapp daneben. Die Gäste hatten die Partie nun längst fest im Griff, ließen Ball und Gegner gut laufen, ohne den Riedern etwas anzubieten. In der 81. Minute eröffnete sich für Rieds Marco Grüll dennoch eine Riesenchance auf den Ehrentreffer, nachdem Henriksson unglücklich ausgerutscht war. Doch der künftige Rapid-Kicker wartete im Eins gegen Eins viel zu lange und scheiterte letztlich an Kuttin.

Schlussendlich legten die Kärntner sogar noch einen Treffer nach: Liendl bediente mit einer butterweichen Flanke mit dem Außenrist den eingewechselten Röcher, der per Kopfball zum 0:4-Endstand traf. Während die Wölfe ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte weiter absichern und nun gute Karten auf eine Teilnahme an der Meistergruppe haben, bleiben die Rieder im neuen Jahr weiterhin sieglos.

Tipico Bundesliga, 20. Runde

SV Guntamatic Ried - RZ Pellets WAC 0:4 (0:2)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Grobelnik

Live-Ticker SV Ried gegen WAC

Tore: Vizinger (9.), Liendl (13./Elfmeter), Joveljic (56.), Röcher (90.+4)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Meisl, Reifeltshammer, Reiner (76./Kerhe), Lercher (64./Gschweidl) - Bajic (46./Schmidt), Ziegl, Nutz, Möschl (64./M. Canadi) - Wießmeier (64./Stosic), Grüll

WAC: Kofler (53./Kuttin) - Novak (46./Pavelic), Baumgartner, Henriksson, Scherzer - Stratznig - Schöfl (61./Wernitznig), Taferner - Liendl - Vizinger (76./Peretz), Joveljic (76./Röcher)

Gelbe Karten: Nutz (18.) bzw. Stratznig (43.), Vizinger (61.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media