Riesenjubel bei der WSG Swarovski Tirol: Die Tiroler stehen erstmals in der Meistergruppe der Tipico Bundesliga. Die Tiroler erreichten im Heimspiel gegen Rapid Wien ein 1:1-Remis und jubelten am Ende über den Last-Minute-Ausgleich des SKN St. Pölten in Hartberg. Damit zieht die WSG Tirol als Tabellensechster in die Meistergruppe ein.

Rapid scheitert in der ersten Halbzeit an der Chancenverwertung

Den ersten Abschluss der Partie gaben die Gäste aus Hütteldorf ab: Thorsten Schick kam nach einem abgefälschten Versuch von Ullmann zum Schuss, setzte den Ball aber knapp links vorbei (3.). Die Hütteldorfer gaben in den ersten Minuten den Ton an: Fountas flankte in den Strafraum, wo Kara zum Kopfball hochstieg. Sein Versuch rauschte aber über das Tor (9.).

Die Tiroler klopften erstmals nach etwas mehr als einer Viertelstunde an: Thanos Petsos, der für seine gefährlichen Weitschüsse bekannt ist, zog aus der Distanz ab, setzte die Kugel aber haarscharf an der rechte Stange vorbei (17.). Richard Strebinger wäre bei diesem Versuch machtlos gewesen.

Die Hausherren erarbeiteten sich mit Fortdauer der ersten Spielhälfte mehr Selbstvertrauen und kombinierten sich vor allem über die linke Seite mit dem aktiven David Schnegg nach vorne. Baden Frederiksen fand in der 28. Minute eine Großchance auf die Führung vor, doch sein Schuss konnte von Barac in höchster Not geblockt werden.

Auf der anderen Seite vergab Ullmann die Riesenchance auf die Führung: Arase, der heute den gesperrten Stojkovic ersetzt hatte, legte ab für Fountas, der an Oswald scheiterte. Ullmann kam völlig blank zum Abschluss, setzte den aber am leeren Tor vorbei (35.). Die Hütteldorfer drängten nun auf den Führungstreffer: Schick kam nach einer Hereingabe von Ritzmaier völlig frei zum Abschluss. Oswald war bereits geschlagen, aber Gugganig ließ sich nicht überwinden und kratzte den Ball von der Linie (39.).

Ercan Kara verschießt Elfer in letzter Sekunde - Tirol jubelt über St. Pölten-Ausgleich

Die Gäste aus Wien waren auch zu Beginn der zweiten Hälfte die tonangebende Mannschaft. Die Tiroler konnten sich phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Folgerichtig fand Rapid auch die konkreteren Chancen vor: Zunächst köpfelte Barac nach einem Eckball vorbei, ehe Gugganig einen Schuss von Ljubicic neben das Tor lenken konnte (56.).

Drei Minuten später konnte sich Oswald bei einem Schuss von Fountas sowie unmittelbar darauf beim Nachschuss von Ritzmaier auszeichnen und den Ball von der Linie kratzen (59.). Auf der Gegenseite trafen die Tiroler zum vermeintlichen 1:0, doch Rieder soll beim Abspiel knapp im Abseits gestanden sein - eine umstrittene Entscheidung.

Kurz vor Beginn der letzten Viertelstunde gingen die Hütteldorfer in Führung: Kelvin Arase kam an den zweiten Ball und zog von der Strafraumgrenze ab. Sein Schuss zischte an sämtlichen Mit- und Gegenspielern vorbei ins lange Eck - 0:1 (74.). Kurz darauf scheiterte Kara völlig freistehend an Ferdinand Oswald (76.). In der 83. Minute konnte sich der WSG-Keeper bei einem Schuss von Demir auszeichnen (83.).

Zwei Minuten später machten die Tiroler das Spiel aber extrem heiß: Der eingewechselte Tobias Anselm bekam von Celic das Leder in den Lauf gespielt und ließ Strebinger keine Abwehrchance - 1:1 (84.). In der Schlussphase herrschte Dramatik pur, da die Tiroler aufgrund der Führung des TSV Hartberg einen Heimsieg benötigten. Die Tiroler machten richtig Druck, doch Rapid hatte am Schluss die Riesenchance, das Spiel zu gewinnen. Ercan Kara trat in der letzten Minute der Nachspielzeit zum Elfer an, den er jedoch verschoss. Zum Riesenjubel der Tiroler erzielte der SKN St. Pölten in Hartberg den 3:3-Ausgleich.

Tipico Bundesliga, 22. Runde

WSG Swarovski Tirol - SK Rapid Wien 1:1 (0:0)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Live-Ticker WSG Tirol gegen Rapid Wien

Tore: Aselm (84.) bzw. Arase (74.)

Startelf WSG Tirol: Oswald - Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg - Rogelj, Petsos, Celic, Rieder - Dedic, Baden Frederiksen

Startelf Rapid Wien: Strebinger - Schick, M. Hofmann, Barac, Ullmann - Petrovic, D. Ljubicic - Arase, Fountas, Ritzmaier - Kara

Gelbe Karten: Gugganig (51.), Soares (90.+3) bzw. Barac (33.), Schick (45.), Ullmann (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Daniel Schönherr