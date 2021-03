Die Admira hat dem SK Sturm Graz in der letzten Runde des Grunddurchgangs der Tipico Bundesliga einen Punkt abgeknöpft. Die beiden Mannschaften trennten sich in der Südstadt mit einem torlosen Remis. Sturm Graz geht als Tabellenvierter in die Meistergruppe, die Admira bleibt nach 22 Runden Tabellenletzter.

Der Tabellenletzte bietet den Grazern mehr als Paroli

Die Anfangsphase in der Südstadt gestaltete sich recht ausgeglichen: Der Tabellenletzte agierte durchaus mutig und ging früh drauf. In der 2. Minuten näherten sich die Niederösterreicher erstmals an, doch Siebenhandl parierte sicher. So auch sein Gegenüber Andreas Leitner, der einen Schuss von Friesenbichler hielt (7.).

Mit Fortdauer der ersten Halbzeit schraubten die Gäste aus Graz das Tempo hoch: Stefan Hierländer, der erst vor Kurzem seinen Vertrag bei Sturm verlängerte hatte, zog aus der Distanz ab, doch Leitner konnte den Versuch des Routiniers parieren (20.).

Eine absolute Topchance fanden aber die Hausherren vor: Ostrzolek flankte von links fein ins Zentrum, wo Wooten zum Kopfball kam, diesen aber hauchzart am Tor vorbei setzte (34.). Das Tabellenschlusslicht hat nun Lunte gerochen und fand kurz vor der Pause eine weitere Riesenchance vor: Atanga verschaffte sich mit einem Haken eine gute Abschlussposition, doch Siebenhandl reagierte bärenstark und drehte den Ball neben die Stange (42.).

Keine Tore in der zweiten Halbzeit

Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel fanden die Grazer die erste Großchance in der zweiten Halbzeit vor: Kiteishvili hatte das Auge für Ljubic, der im Rückraum abzog. Lukas Malicsek warf sich in den Schuss und konnte die brenzlige Situation bereinigen (50.).

Auf der anderen Seite nahm der pfeilschnelle Atanga Tempo auf und tankte sich an Nemeth vorbei. Sturm-Goalie Siebenhandl konnte den Abschluss aus spitzem Winkel parieren (56.). Schlussendlich gab es in der zweiten Halbzeit nicht allzu viele Offensivaktionen, sodass die Partie mit einem torlosen Remis zu Ende ging.

Tipico Bundesliga, 22. Runde

FC Flyeralarm Admira - SK Sturm Graz 0:0

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Ebner

Live-Ticker Admira gegen Sturm

Startelf Admira: Leitner - Aiwu, Malicsek, Bauer - Maier, Kadlec, Vorsager, Ostrzolek - Atanga, Kronberger, Wooten

Startelf Sturm: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Ljubic, Kiteishvili - Friesenbichler, Jantscher

Gelbe Karten: Maier (26.), Aiwu (41.), Bauer (46.), Kronberger (56.) bzw. Dante (67.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Josef Parak