Die Wiener Austria hat mit einem 2:0-Sieg gegen Altach den ersten Platz in der Tabelle der Qualifikationsgruppe übernommen. Lange hatte es nach einer Punkteteilung ausgesehen, doch Marco Djuricin (80.) und Dominik Fitz (88./Elfer) entschieden die Partie spät zugunsten der Veilchen.

Wenige Höhepunkte in Wien-Favoriten

Die Anfangsphase in Favoriten gestaltete sich ziemlich zerfahren. Beide Mannschaften wirkten etwas nervös und leistete sich einige Abspielfehler. In der 9. Minute jubelte die Austria nach einem Standard über die vermeintliche Führung, doch der Kopfballtreffer von Zwierschitz zählte wegen eines angeblichen Foulspiels nicht.

Nichtsdestotrotz gaben die Veilchen weiterhin den Ton an: Teigl brachte eine Flanke von rechts in den Strafraum, wo Dominik Fitz einlief und es mit einem Volley probierte. Der Abschluss war durchaus gefährlich, doch Kobras musste nicht eingreifen (26.). Sechs Minuten später hatte Kobras Glück, dass ein kurzes Blackout nicht bestraft wurde. Der Altach-Keeper hatte aus kurzer Distanz den herangestürmten Fitz angeschossen, doch die Kugel landete knapp neben dem Tor.

Im Großen und Ganzen waren die Höhepunkte in der ersten Halbzeit aber sehr überschaubar. Kurz dem Pausenpfiff wurde es dann doch noch einmal heikel im Strafraum der Gäste. Zunächst scheiterte Monschein aus spitzem Winkel an Kobras, doch Martel brachte den Abstauber auf das Tor. Zwischenbrugger konnte den Einschlag in letzter Sekunde verhindern, wobei sich auch nach mehrmaligem Studium der TV-Bilder nicht auflösen ließ, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht (45.).

Austria entscheidet die Partie spät

Während sich am Spielgeschehen wenig bis gar nichts änderte, entschied sich das Wetter in Wien für einen Umschwung. Denn mittlerweile hat in der Generali-Arena starker Regen eingesetzt. In der ersten Halbzeit hatte es noch strahlenden Sonnenschein gegeben.

Spielerisch tat sich in Wien-Favoriten sehr wenig: Manfred Fischer kam nach 59 Minuten etwas überraschend, aber aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, doch er konnte Patrick Pentz nicht gefährden.

Die Austria machte zwar mehr für das Spiel, ohne jedoch großartig gefährlich zu werden. Zehn Minuten vor Schluss gingen die Hausherren dennoch in Führung: Martel erkämpfte im Mittelfeld entschlossen den Ball gegen Subotic, über Zwierschitz und Sarkaria gelangte das Leder zu Marco Djuricin, der Zwischenbrugger ins Leere rutschen ließ und ins lange Eck einschoss - 1:0 (80.). Acht Minuten später machte Dominik Fitz per Elfmeter alles klar. Zuvor war der 21-Jährige von Dabanli gefoult worden.

Tipico Bundesliga, 23. Runde, Qualifikationsgruppe

FK Austria Wien - SCR Altach 2:0 (0:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Jäger

Tore: Djuricin (80.), Fitz (88./Elfmeter)

Austria Wien: Pentz - Zwierschitz, Schösswendter, Palmer-Brown, Wimmer (68./Suttner) - Demaku, Martel - Teigl, Sarkaria, Fitz (89./Grünwald) - Monschein (65./Djuricin)

SCR Altach: Kobras - Dabanli, Subotic, Zwischenbrugger (90./Netzer) - Anderson (90./Bukta), Wiss (90./Oum Gouet), Haudum, Edokpolor - Meilinger (67./Maderner) - Fischer, Nussbaumer (67./Obasi)

Gelbe Karten: Fitz (38.), Sarkaria (48.), Martel (89.) bzw. Zwischenbrugger (24.), Maderner (72.), Wiss (77.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak