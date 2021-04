Keine Tore gab es im Abschlussspiel der 25. Bundesliga-Runde zwischen dem SK Rapid Wien und Sturm Graz. Die Hütteldorfer konnten aus der numerischen Überzahl (Yeboah sah nach 39 Minuten Rot) keinen Profit schlagen und mussten sich mit einem Punkt begnügen. Rapid bleibt Tabellenzweiter und hat neun Punkte Rückstand auf Salzburg. Sturm Graz rangiert auf Platz vier.

Yeboah sieht in einer ausgeglichenen Partie eine harte rote Karte

Rapid-Coach Didi Kühbauer musste seine komplette Innenverteidigung umbauen. Anstelle von Max Hofmann (gesperrt) und Matteo Barac (verletzt) spielten Leo Greiml und Kapitän Dejan Ljubicic im Zentrum. Srdjan Grahovac nahm die Position von Ljubicic im zentralen Mittelfeld ein. Auch Gästecoach Christian Ilzer musste in der Defensive Veränderungen vornehmen: Geyrhofer spielte anstelle des verletzten Wüthrich. Gazibegovic rotierte für den gesperrten Jäger auf die rechte Abwehrposition.

Das Abschlussspiel der 25. Runde ließ sich gleich gut an: Nach etwas mehr als einer Minute probierte es Schick mit einem riskanten Volley, der aber deutlich vorbei ging. Wesentlich gefährlicher wurde es auf der anderen Seite, als Kiteishvili für Jantscher durchsteckte, doch der Schuss der 32-Jährige prallte Strebinger ins Gesicht. Schmerzhaft für den Rapid-Goalie, der damit aber den frühen Rückstand verhinderte (5.). Das Spiel gestaltete sich sehr ausgeglichen mit Offensivaktionen auf beiden Seiten.

Auch in weiterer Folge ging es hin und her in Wien-Hütteldorf, wenngleich die Torleute nur selten eingreifen mussten. In der 30. Minute war Siebenhandl aber ordentlich gefragt: Ritzmaier behielt bei einem Konter die Übersicht und bediente Fountas, der einen herrlichen Steilpass auf Thorsten Schick spielte. Der gebürtige Steirer tauchte völlig frei vor dem Sturm-Goalie auf, zögerte aber zu lange, sodass Siebenhandl per Fuß bereinigen konnte. Kurz darauf mussten die Wiener ordentlich durchschnaufen, nachdem sowohl ein Schuss von Kuen als auch ein Versuch von Jantscher in höchster Not geblockt werden konnten (34.). Eine Minute später entschärfte Strebinger einen gut angetragenen Schuss von Yeboah (35.).

Kurz darauf stand der Sturm-Neuzugang erneut im Mittelpunkt, als er mit Richard Strebinger zusammengeprallt war. Referee Stefan Ebner zeigte Yeboah die Rote Karte - eine sehr harte Entscheidung, die vor allem Christian Ilzer explodieren ließ.

Dezimierte Grazer machen Rapid das Leben schwer

Die ersten Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten den dezimierten Gäste aus Graz. Den ersten gefährlichen Abschluss in der zweiten Hälfte gab Otar Kiteishvili ab, der aus der Distanz an Strebinger scheiterte. Auf der anderen Seite schoss Kara aus guter Position knapp am Tor vorbei (56.). Wenig später entschärfte Siebenhandl einen gut angetragenen Schuss des Rapid-Goalgetters.

Die Gäste aus Graz machten aber auch in Unterzahl mächtig Druck und kamen dem Führungstreffer deutlich näher: In der 66. Minute schoss Kiteishvili einen knappen Meter am Tor vorbei, ehe der Georgier kurz darauf aus der Distanz drüber schoss (69.).

In der Schlussphase zogen sich die dezimierten Grazer dann doch zurück und überließen den Wienern das Spielgeschehen. Richtig gefährlich konnten die Grün-Weißen aber nicht werden, da Sturm sehr kompakt und konsequent verteidigte. Arase probierte es in der 86. Minute, doch sein Versuch wurde leicht abgefälscht neben das Tor gelenkt. In der 94. Minute hatte Knasmüllner nach einer Hereingabe den Siegtreffer auf dem Fuß, setzte das Leder aber über das Tor.

Tipico Bundesliga, 25. Runde, Meistergruppe

SK Rapid Wien - SK Sturm Graz 0:0

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Ebner

Live-Ticker Rapid Wien gegen Sturm Graz

Rapid Wien: Strebinger - Stojkovic, Greiml, D. Ljubicic, Ullmann - Petrovic, Grahovac (70./Knasmüllner) - Schick, Fountas (58./Demir), Ritzmaier (79./Arase) - Kara

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic, Nemeth, Geyrhofer, Dante - Gorenc-Stankovic - Hierländer (89./Shabanhaxhaj), Kuen - Kiteishvili (77./Ljubic) - Yeboah, Jantscher (82./Balaj)

Gelbe Karten: Greiml (45.+2), Stojkovic (90.+2) bzw. Balaj (82.)

Rot: Yeboah (39.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA pictures/Wien Energie