Großer Befreiungsschlag für die Admira im Abstiegskampf: Die Niederösterreicher bejubelten am Dienstag in der 26. Runde der Bundesliga einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen den SCR Altach. Maximilian Breunig erzielte in der 63. Minute das Goldtor. Damit geben die Südstädter die Rote Laterne an den SKN St. Pölten ab.

Altach agiert zu passiv

Die Altacher zogen sich in der Anfangsphase zurück, überließen den Gästen den Ball und lauerten auf Konter. Nach der ersten halbwegs gefährlichen Aktion der Admira (Aiwu segelte knapp an einer Hereingabe vorbei) tauchten die Heimischen erstmals im Strafraum der Niederösterreicher auf, doch Manfred Fischers Schuss konnte geblockt werden (10.).

Richtig gefährlich wurde es auf der anderen Seite, als Karic einen Eckball der Admira an die eigene Stange köpfelte (15.). Kurz darauf nahmen die Vorarlberger etwas Fahrt auf: Bukta wollte nach einem Pass in die Tiefe querlegen, doch Leitner präsentierte sich hellwach und klärte mit dem Fuß (20.).

Nichtsdestotrotz agierte der SCR Altach deutlich zu passiv und konnte die Admira kaum in Bedrängnis bringen. Damir Canadi war mit dem Auftritt seiner Schützlinge sichtlich unzufrieden. Nach einer halben Stunde gaben die Hausherren endlich wieder einen Schuss ab: Manfred Fischer verfehlte das Tor mit einem direkten Freistoß um ein gutes Stück (30.). Auf der anderen Seite verfehlte ein direkter Freistoß von Kerschbaum ebenfalls das Ziel (33.). Vor der Pause hatte Vorsager Glück, dass Leitner einen unabsichtlichen Schuss auf das eigene Tor entschärfen konnte (40.).

Maximilian Breunig lässt die Admira jubeln

Damir Canadi reagierte auf den schwachen Auftritt seiner Mannschaft und brachte mit Meilinger und Maderner zwei frische Offensivkräfte für die zweite Hälfte. Und die Hausherren starteten durchaus engagiert in die zweiten 45 Minuten: In der 49. Minute konnte ein Schuss von Fischer gerade noch geblockt werden.

Nach etwas mehr als einer Stunde gingen aber die Gäste aus der Südstadt in Führung: Stephan Auer schlug von rechts eine ideale Flanke vor das Tor der Altacher, wo Maximilian Breunig sträflich alleine gelassen aus 4 Metern einschoss - 0:1 (63.).

Nach dem Führungstreffer der Admira entwickelte sich ein flottes Fußballspiel: Zunächst vergab Breunig innerhalb des Strafraums und schoss knapp drüber (68.), ehe Zwischenbrugger auf der anderen Seite nach einem Schnitzer von Aiwu abzog, das Tor aber hauchzart verfehlte (69.). Die Niederösterreicher verteidigten in weiterer Folge konzentriert und ließen nichts mehr anbrennen.

Tipico Bundesliga, 26. Runde, Qualifikationsgruppe

SCR Altach - FC Flyeralarm Admira 0:1 (0:0)

Cashpoint-Arena, Altach; 100 Zuschauer; SR Heiss

Tore: Breunig (63.)

Altach: Kobras - Fischer, Dabanli, Netzer, Zwischenbrugger, Karic (71./Thurnwald) - Tartarotti (46./Meilinger), Oum Gouet (71./Casar), Haudum, Bukta (77./Stefel) - D. Nussbaumer (46./Maderner)

Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager, Bauer - Maier, Auer, Kerschbaum, Kronberger - Wooten (88./Gartner), Breunig (78./Hoffer), Starkl (55./Ostrzolek)

Gelbe Karten: Netzer (12.), Tartarotti (38.) bzw. Starkl (28.), Kerschbaum (74.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media