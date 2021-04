Die SV Ried hat am Samstagabend einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht: Nach dem 2:1-Heimsieg gegen den SKN St. Pölten beträgt der Vorsprung auf den Tabellenletzten aus Niederösterreich nun acht Zähler. Die Rieder bleiben unter Interimscoach Andreas Heraf sowie in der laufenden Qualifikationsgruppe ungeschlagen. Der SKN St. Pölten wiederum wartet seit neun Spielen auf einen Sieg.

Keine Torchancen in Halbzeit eins

In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen eher zwischen den beiden Strafräumen ab. Beide Teams agierten in einer 3-4-3-Grundordnung und „spiegelten“ sich. Die Hausherren, bei denen heute mit Ziegl, Wießmeier, Nutz, Grüll und Bajic fünf Neue in der Startelf waren, präsentierten sich zunächst etwas abwartend und lauerten auf Konter.

Richtig gefährlich wurden beide Mannschaften aber nicht, da in der Offensive weitestgehend die Bewegung und Agilität fehlte. Bei den Oberösterreichern waren Ante Bajic und Marco Grüll die Aktivposten im Offensivspiel. Wenn etwas bei den Riedern nach vorne ging, dann über die beiden flinken Stürmer. Letztlich konnten die St. Pöltner ihr Tor aber sauber halten. Kurz vor dem Pausenpfiff reklamierten die Niederösterreicher nach einem vermeintlichen Handspiel von Lackner Elfmeter, doch Referee Spurny ließ weiterlaufen.

Ried behält in intensiver Hälfte die stärkeren Nerven

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schoss Ante Bajic die Schützlinge von Andreas Heraf in Führung: Nach einem Ballverlust von Davies schaltete Ried blitzschnell in den Offensivmodus - Nutz ließ ein Zuspiel von Grüll passieren, sodass Ante Bajic an das Leder kam. Der 25-Jährige legte sich das Spielgerät mit einem schnellen Haken zurecht und traf platziert ins lange Eck - 1:0 (51.).

Die Antwort der Gäste aus Niederösterreich folgte aber prompt: Booth flankte von rechts in den Strafraum, wo sich Dor Hugi durchsetzte und zum Kopfball kam, doch Sahin-Radlinger streckte sich und verhinderte mit einem sehenswerten Reflex den Einschlag im unteren Eck (53.). Die Wölfe blieben aber dran und wurden für die Offensivbemühungen belohnt: Bei einem Eckball von Dor Hugi hatten die Rieder völlig auf Luan vergessen, der aus kurzer Distanz unbedrängt einköpfeln konnte - 1:1 (62.).

Nur acht Minuten später stellte der Aufsteiger die Führung wieder her: Marcel Ziegl zirkelte einen Freistoß von knapp außerhalb des Strafraums herrlich zum 2:1 ins Tor. SKN-Keeper Riegler war ohne Abwehrchance (70.). Ohne Abwehrchance wäre auch Ried-Goalie Sahin-Radlinger bei einer Flanke von Hugy gewesen, doch Daniel Luxbacher konnte das Leder an der zweiten Stange nicht im Tor unterbringen (81.).

Die St. Pöltner starteten eine Schlussoffensive und hatten in der 88. Minute noch eine Chance auf den Ausgleich: Alexander Schmidt kam nach einer Freistoßflanke zum Kopfball, der knapp neben das Tor ging. Letztlich durften sich die Rieder über den dritten Sieg in dieser Qualifikationsgruppe freuen.

Tipico Bundesliga, 27. Runde, Qualifikationsgruppe

SV Ried - SKN St. Pölten 2:1 (0:0)

josko-Arena, Ried; 0 Zuschauer; SR Spurny

Live-Ticker SV Ried gegen St. Pölten

Tore: Bajic (51.), Ziegl (70.) bzw. Luan (62.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Reiner (46./Canadi), Lackner, Boateng - Wießmeier, Ziegl, Offenbacher (58./Meisl), Lercher - Bajic (85./Satin), Grüll (58./Reifeltshammer), Nutz (74./Gragger)

St. Pölten: Riegler - Maranda (46./Luxbacher), Luan, Steinwender - Blauensteiner, Pokorny, R. Ljubicic (72./Tetteh), Schulz - Davies (53./Schmidt), Hugi, Booth (72./Schütz)

Gelbe Karten: Pokorny (30.), Steinwender (69.), Schulz (78.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Harald Dostal/fodo.media