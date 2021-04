Red Bull Salzburg hat am Mittwochabend gegen den WAC spät eine Heimniederlage abgewendet. Erst in der 87. Minute erzielte ein überragender Karim Adeyemi den Treffer zum 1:1-Ausgleich. In der 68. Minute hatte Startelf-Debütant David Affengruber die Gäste mit einem Eigentor in Führung gebracht.

Salzburg lässt in der ersten Halbzeit Riesenchancen liegen

Salzburg-Coach Jesse Marsch nahm im Hinblick auf das Cupfinale sechs personelle Änderungen vor. Dennoch war der Serienmeister von Beginn an tonangebend: Aaronson bediente in der 3. Minute Karim Adeyemi, der sich leicht gegen Giorbelidze durchsetzte und den Ball an die Latte hämmerte. Nachdem die Kärntner den ersten Anfangsdruck der Bullen überstanden hatten, kamen die Schützlinge von Roman Stary immer besser ins Spiel, wenngleich die großen Tormöglichkeiten noch ausblieben.

Auf der anderen Seite kamen die Bullen nach einem „Monster-Dribbling“ von Adeyemi zu einer Topchance, aber Brenden Aaronson brachte den Ball nicht im Tor unter (28.). Drei Minuten später setzte sich einmal mehr der überragende Adeyemi durch und legte zurück auf Mergim Berisha, der den Ball haarscharf am langen Eck vorbeisetzte (31.). Die Bullen waren in der ersten Halbzeit deutlich überlegen, brachten das Leder aber nicht im Tor der Wolfsberger unter.

Affengruber unglücklich - Adeyemi sorgt für hochverdienten Ausgleich

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte sich WAC-Goalie Kuttin mit einer herrlichen Parade auszeichnen: Der 27-Jährige kratzte einen Kopfball von Rasmus Kristensen von der Linie (47.). Auf der anderen Seite fand Dejan Joveljic die bis dato beste Torchance der Kärntner vor, doch der Serbe setzte den Ball per Kopf knapp drüber (54.).

Nichtsdestotrotz blieb der Tabellenführer spielbestimmend und war dem Führungstreffer näher: Bernardo kam nach einer Ecke von Seiwald völlig unbedrängt zum Kopfball, setzte diesen aber knapp an der linken Stange vorbei (63.). In Führung gingen aber die Gäste aus Kärnten: Michael Liendl zirkelte einen Freistoß gefühlvoll von rechts in den Strafraum, wo David Affengruber bei seinem Startelfdebüt in der Bundesliga den Ball ins eigene Tor köpfelte - 0:1 (68.).

Fünf Minuten später verhinderte Kuttin mit einem sehenswerten Reflex einen Treffer von Ramalho. In der Schlussphase zogen die Bullen das Tempo aber wieder an - daraus resultierte der hochverdiente Ausgleich: Ein langer Ball von Ramalho landete bei Okafor, der auf Adeyemi querlegte. Der Deutsche musste nur mehr den Fuß hinhalten - 1:1 (87.).

Tipico Bundesliga, 28. Runde, Meistergruppe

Red Bull Salzburg - RZ Pellets WAC 1:1 (0:0)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer; SR Muckenhammer

Tore: Adeyemi (86.) bzw. Affengruber (68./Eigentor)

RB Salzburg: Stankovic - Farkas (61./Mwepu), Affengruber, Wöber (65./Ramalho), Ulmer (46./Kristensen) - Seiwald, Bernardo - Sucic, Aaronson (46./Daka) - Adeyemi, Berisha (61./Okafor)

WAC: Kuttin - Novak, Baumgartner, Muharemovic, Giorbelidze - Wernitznig (73./Stratznig), Leitgeb, Liendl (81./Lochoshvili), Taferner - Röcher (59./Vizinger), Joveljic (73./Dieng)

Gelbe Karten: Mwepu (64.) bzw. Leitgeb (23.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures