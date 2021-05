Der FC Red Bull Salzburg hat das insgesamt 86. ÖFB-Cupfinale für sich entschieden. Die Bullen setzten sich im Klagenfurter Wörthersee-Stadion mit 3:0 gegen den LASK durch und verhinderten damit den ersten Cup-Triumph der Linzer Athletiker seit 56 Jahren. Die Salzburger wiederum dürfen sich über den achten Titel im österreichischen Pokal freuen und haben den ersten Schritt zum erneuten Double gemacht.

Mergim Berisha erzielt kurz vor der Pause den verdienten Führungstreffer

Beide Teams starteten gewohnt intensiv ins Spiel und gingen früh ins Pressing. Torchancen gab es in der Anfangsphase allerdings keine zu vermelden, da beide Mannschaften aufgrund des aggressiven Anlaufens des Gegners zu langen Bällen gezwungen wurden. Nach einer Viertelstunde kam Patson Daka halbrechts im Strafraum recht unbedrängt an den Ball, doch sein Querpass fand nicht den Weg zu Mergim Berisha.

In der 22. Minute musste sich LASK-Goalie Alexander Schlager erstmals in diesem Endspiel, welches ja auch im Vorjahr ohne Fans stattgefunden hatte, richtig strecken: Mergim Berisha stieg bei einem Eckball am höchsten und köpfelte Richtung linkes Kreuzeck, doch der gebürtige Salzburger machte sich lang und verhinderte den Einschlag mit einer sensationellen Parade.

Die Salzburger erhöhten langsam aber sicher den Druck und fanden kurz darauf eine Topchance vor: Junuzovic steckte ideal durch auf Aaronson, der den herausgeeilten Schlager mit einem Schuss ins kurze Eck überraschen wollte, doch sein Versuch ging am Tor vorbei (26.). Kurz darauf tauchten die Bullen erneut im Strafraum der Athletiker auf: Junuzovic flankte Richtung zweite Stange, wo Mwepu völlig blank zum Kopfball kam. Doch anstatt das Leder ins leere Tor zu köpfeln, wollte der Sambier den Ball uneigennützig ablegen und spielte den Ball zu einem LASK-Akteur (30.).

Die Oberösterreicher schalteten nach Ballgewinn zwar schnell um und kamen phasenweise gefährlich ins letzte Drittel, gefordert wurde Salzburg-Keeper Stankovic aber nicht. Kurz vor der Pause klopften dann nochmals die Salzburger an: Mergim Berisha zirkelte einen Freistoß aus gut 25 Metern hauchzart am Ziel vorbei (44.), ehe der gebürtige Deutsche nur eine Minute später das rechte Eck genauer anvisierte und Salzburg in Führung schoss: Junuzovic spielte das Leder sehenswert von der Mittelinie raus auf Ulmer, der den Ball sofort ins Zentrum gab. Daka ließ den Ball geschickt durch, sodass Mergim Berisha im Strafraum abziehen konnte und das Spielgerät im rechten Eck versenkte - 0:1 (45.).

Aaronson stellt auf 2:0, ehe Enock Mwepu den Schlusspunkt setzt

Die Linzer nahmen die zweiten 45 Minuten mit viel Schwung in Angriff und kombinierten sich phasenweise gefällig nach vorne. In der 56. Minute kam Peter Michorl nach einem missglückten Klärungsversuch von Ramalho zu einer guten Abschlussmöglichkeit, doch nach einem Haken in den Strafraum zog der Linksfuß zu zentral ab, sodass Stankovic den Ball sichern konnte.

Drei Minuten später spielte Andreas Ulmer Mergim Berisha frei, der aus spitzem Winkel an Schlager scheiterte (59.). Red Bull Salzburg erhöhte aber nur wenig später auf 2:0. Berisha spielte rechts raus auf Mwepu, der das Auge für den mitgelaufenen Aaronson hatte. Der US-Amerikaner zog freistehend aus 16 Metern ab und versenkte das Leder im Tor (67.).

Kurz darauf kam Mergim Berisha nach einem Zweikampf mit LASK-Keeper Alexander Schlager zu Fall - Referee Altmann entschied auf Elfmeter, der durchaus hart war. Patson Daka trat an und scheiterte mit seinem mittigen Versuch an Alexander Schlager, der per Fußabwehr die Entscheidung verhinderte (70.).

In der 88. Minute war der LASK-Keeper chancenlos: Der eingewechselte Adeyemi tankte sich über links nach vorne und spielte genau im richtigen Moment den Querpass auf Enock Mwepu, der das Spielgerät nur mehr über die Torlinie drücken musste - 0:3 (88.). In der 90. Minute hatten die Linzer eine Großchance auf den Ehrentreffer, aber Ulmer gelangte vor dem einschussbereiten Reiter an den Ball.

UNIQA ÖFB-Cup, Finale

LASK - Red Bull Salzburg 0:3 (0:1)

Wörthersee Stadion, Klagenfurt; 0 Zuschauer; SR Altmann

Tore: M. Berisha (45.), Aaronson (66.), Mwepu (88.)

LASK: Schlager - Filipovic, Trauner, Andrade - Ranftl, Holland, Michorl (63./Grgic), Renner - Goiginger (63./Reiter), Eggestein (81./Altunbas), Balic

RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Bernede (89./Seiwald), Junuzovic (77./Bernardo) - Mwepu (89./Okafor), Aaronson (89./Sucic) - M. Berisha, Daka (72./Adeyemi)

Gelbe Karten: Trauner (43.), Holland (57.), Schlager (69.) bzw. Ulmer (70.), Wöber (81.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: GEPA pictures