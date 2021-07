Die Tritscheler Rollladen – Sonnenschutz GmbH mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärdingwird in dieser Saison auf der Schulter der Heim- und Auswärtsdressen der SV Guntamatic Ried-Profis vertreten sein.

„Mit Tritscheler unterstützt ein weiteres Innviertler Traditionsunternehmen die SV Guntamatic Ried. Ich bin davon überzeugt, dass die Präsenz auf unserem Trikot und die damit verbundene österreichweite Werbewirksamkeit einen großen Beitrag dazu leisten, die Bekanntheit und Markenwerte unseres Partners entsprechend zu steigern. Ich bedanke mich bei Vinzenz Stocker und Alois Traunwieser für das Vertrauen und freue mich auf eine tolle und nachhaltige Partnerschaft“, betont SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner.

„Wir freuen uns als Innviertler Unternehmen die SV Guntamatic Ried unterstützen zu können. Obwohl wir mittlerweile in vielen Bundesländern unsere Produkte liefern dürfen, sind wir doch in unserer Heimat stark verwurzelt. Sportvereine wie die SV Gunatmatic Ried leisten eine tolle Jugendarbeit und sind für viele ein großes Vorbild. Wir wünschen den Kickern eine gute Saison und freuen uns schon auf spannende Spiele“, erklärt Tritscheler-Geschäftsführer Vinzenz Stocker.

(von links: SVR-Präsidiumsmitglied Thomas Gahleitner, Geschäftsführer Vinzenz Stocker und Alois Thraunwieser, Leitung Vertrieb und Marketing)

Tritscheler – mehr als 50 Jahre Erfahrung bei Wetter-, Licht- und Sonnenschutzsystemen

Tritscheler zählt zu den führenden Herstellern von Wetter-, Licht- und Sonnenschutzsystemen in Österreich. Das Unternehmen kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung als Komplettanbieter in diesem breiten Tätigkeitsfeld zurückgreifen. Derzeit beschäftigt die Tritscheler Rollladen – Sonnenschutz GmbH rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort St. Marienkirchen sowie ca. zehn Mitarbeiter im Außendienst, die ihren Wohnsitz zentral in dem zu betreuenden Kundengebiet haben und somit eine optimale Kundenbetreuung in ganz Österreich gewährleisten können. Mehr Infos unter www.tritscheler.at.

Textquelle: SV Ried

Photocredit: "SVR/Schlosser"

by: Ligaportal/Roo