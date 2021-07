Bundesligist TSV Egger Glas Hartberg freut sich, drei junge österreichische Neuzugänge bekanntgeben zu können:

Thomas Kofler:

Der Linksverteidiger wechselt vom FC Wacker Innsbruck in die Oststeiermark und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2024. In den vergangenen beiden Jahren war der 23-Jährige Stammspieler bei den Tirolern und brachte es auf 54 Einsätze für den Traditionsverein.

Thomas Kofler zu seinem Transfer: "Ich freue mich riesig auf meine neue Aufgabe beim TSV Hartberg in der Bundesliga. Bin schon sehr gespannt auf die neuen Mannschaftskollegen und auf die ersten Tage. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft und dem Verein dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen. Bis bald im Stadion!"

Jürgen Lemmerer:

Der Offensivspieler wechselt von der Akademie Burgenland zum TSV Hartberg. Er unterzeichnet einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2023. Der 18-Jährige (Jahrgang 2003) spielte bisher bei den Mattersburg Amateuren, der SK Sturm Graz Jugend und der Jugend des WSV Liezen. Lemmerer brachte es zudem bereits auf 5 Spiele für die österreichische U15 und U16 Nationalmannschaft und erzielte dabei 5 Treffer.

Florian Weiler:

Der 18-Jährige Steirer (ebenfalls Jahrgang 2003) kommt leihweise für ein Jahr vom SK Sturm II nach Hartberg. Der Mittelfeldspieler startete seine Karriere beim ehemaligen Zweitligist FC Gratkorn und wechselte danach in die Jugend des SK Sturm Graz. Weiler hat bereits 18 Einsätze für die österreichische U15, U16 und U17 Nationalmannschaft absolviert.

(Zum Kader von Neo-Trainer Kurt Russ kommen drei junge Akteure, die ihre Chance nützen wollen, hinzu)

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Nach der Verletzung von Christian Klem mussten wir auf der linken Abwehrseite reagieren. Dass wir mit Thomas Kofler nun einen jungen Österreicher verpflichten konnten ist erfreulich. Kofler war Stammspieler in Innsbruck und war ein wichtiger Bestandteil in der tollen Saison der Tiroler. Er hat somit viel Spielpraxis auf hohem Niveau. Jürgen Lemmerer und Florian Weiler sind absolute Talente und Zukunftshoffnungen, die in den Testspielen bereits ihr Können unter Beweis gestellt haben."

Textquelle: TSV Hartberg

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo