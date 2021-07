Der FC Red Bull Salzburg hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison einen 3:1-Auswärtssieg gegen den SK Sturm Graz gefeiert. Andreas Ulmer hatte die Hausherren mit einem Eigentor in Führung gebracht, doch in der zweiten Halbzeit drehten der überragende Karim Adeyemi und seine Kollegen die Partie zugunsten des Serienmeisters, der damit die letzten fünf Auftaktspiele in der Bundesliga gewinnen konnte.

Langer VAR-Check sorgt für Gesprächsstoff - Salzburg lässt zahlreiche Topchancen liegen

Die Stimmung in der Grazer Merkur-Arena war hervorragend und die beiden Teams begannen sogleich topmotiviert. Den besseren Start erwischten die Bullen: Adeyemi bediente Youngster Sesko ideal, doch der Slowene ließ den Sitzer liegen und schoss unbedrängt knapp vorbei (5.). Auf der anderen Seite zog Hierländer aus großer Distanz ab und zwang Salzburg-Keeper Mantl zu einer Parade (8.). Kurz darauf blockte Dante einen Schuss von Adeyemi und verhinderte damit das 0:1.

Nach 12 Minuten kam dann erstmals der VAR zum Einsatz: Kuen spielte auf Hierländer, dessen scharfe Hereingabe von Ulmer im eigenen Tor versenkt wurde - Abseits laut Linienrichter, doch nach einer knapp fünfminütigen (!) Überprüfung durch den VAR wurde das Tor gegeben - 1:0 (11.). Die Bullen fanden in weiterer Folge zahlreiche Topchancen vor, doch Sesko (traf die Latte) und Adeyemi brachten den Ball nicht im Tor unter.

Salzburg blieb auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit am Drücker, der Treffer zum 1:1 wollte dem Serienmeister aber vorerst nicht gelingen.

Salzburg dreht die Partie binnen sieben Minuten

Nach dem Seitenwechsel dauerte es etwas, bis wieder Schwung in die Partie kam. Für den ersten Aufreger nach Wiederbeginn sorgte Gorenc-Stankovic, der das Leder aus der Distanz an die Latte hämmerte (59.). Fünf Minuten später krachte die Kugel auf der anderen Seite an die Latte. Aaronson kam nach Zuspiel von Adeyemi zum Schuss, setzte den Ball aber ans Aluminium.

In der 67. Minute wurden gleich zwei Schüsse des eingewechselten Sucic abgefälscht, ehe Solet knapp verzog. Wenig später war es dann soweit und die Salzburger durften den Ausgleich bejubeln: Junuzovic flankte in den Strafraum, wo Adeyemi den Ball mit dem Bauch über die Linie drückte - 1:1 (69.). Und die Bullen legten nach: Kristensen stieg bei einer Adeyemi-Hereingabe am höchsten und köpfelte wuchtig zum 2:1 für Salzburg ein (76.). Für den Schlusspunkt sorgte Karim Adeyemi, der eine überragende Leistung mit einem Traumtor aus gut 23 Metern krönte.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

SK Sturm Graz - FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:0)

Merkur-Arena, Graz; 13.000 Zuschauer, SR Altmann

Tore: Ulmer (11./Eigentor) bzw. Adeyemi (69., 85.), Kristensen (76.)

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic (79./Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante (79./Sarkaria) - Hierländer, Gorenc-Stankovic, Kiteishvili, Kuen (66./Prass) - Yeboah (90./Christoph Lang), Jantscher

RB Salzburg: Mantl - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer (74./Guindo) - Capaldo (64./Sucic), Junuzovic, Aaronson (87./Bernede), Seiwald - Adeyemi (87./Adamu), Sesko

Gelbe Karten: Prass (71.) bzw. Capaldo (45.+1), Seiwald (81.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Red Bull Salzburg via Getty Images