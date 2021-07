Die SV Ried darf sich über einen idealen Start in die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga freuen. Die Innviertler setzten sich zu Hause gegen den FK Austria Wien 2:1 durch. Ante Bajic und Daniel Offenbacher brachten die Oberösterreicher mit sehenswerten Treffern auf die Siegerstraße. Benedikt Pichler verkürzte für die Gäste. Für die Austria setzte es damit wenige Tage nach dem 1:1 gegen Breidablik die nächste Enttäuschung.

Austria hat das Spiel im Griff - Torchancen bleiben aus

Die Veilchen fanden bei ungemütlichen Witterungsbedingungen den besseren Start ins Spiel vor und hatten von Beginn an viel Ballbesitz. Die ersten Abschlüsse gegen die abwartenden Rieder fielen jedoch zu ungenau aus. In der 15. Minute fand Schoissengeyr eine gute Chance vor, doch sein Kopfball ging leicht abgefälscht drüber.

Von der SV Ried war in der Offensive wenig bis gar nichts zu sehen, sodass der Abwehrverbund der Wiener weitestgehend beschäftigungslos blieb. Nach einer halben Stunde wurde Austria-Keeper Pentz dann erstmals geprüft: Chabbi kam nach einer Offenbacher-Hereingabe zum Kopfball, doch Pentz reagierte stark (30.). In dieser Phase des Spiels trauten sich die Innviertler etwas mehr zu, wenngleich die großen Torchancen weiter ausblieben.

Bajic und Offenbacher bringen Ried auf Siegerstraße

Für die zweiten 45 Minuten brachte Ried-Coach Heraf Philipp Pomer ins Spiel. Und der hätte gleich nach wenigen Sekunden seinen Premierentreffer in der Bundesliga bejubeln dürfen, doch sein Versuch aus 16 Metern zischte haarscharf an der rechten Stange vorbei (46.). Zehn Minuten später gingen die Wikinger in Führung: Chabbi setzte sich im Kopfballduell durch und leitete weiter für Nutz, der den Ball akrobatisch in den Lauf von Ante Bajic spielte. Der 25-Jährige blieb im Eins gegen Eins mit Pentz cool und lupfte den Ball nach kurzem Verzögern ins lange Eck - 1:0 (56.).

In der 67. Minute durfte zumindest ein Großteil der 4.680 Zuschauer erneut jubeln, als Daniel Offenbacher einen Freistoß aus gut 22 Metern herrlich ins linke Kreuzeck schoss - 2:0. Pünktlich zum Start der Schlussviertelstunde verkürzten die Gäste: Benedikt Pichler war bei einer Suttner-Flanke zur Stelle und netzte per Flugkopfball ein - 2:1 (76.). Schlussendlich brachten die Rieder den knappen Vorsprung aber über die Zeit und durften sich über einen perfekten Start in die neue Liga-Saison freuen.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

SV Guntamatic Ried - FK Austria Wien 2:1 (0:0)

josko-Arena, Ried; 4.680 Zuschauer; SR Harkam

Tore: Bajic (56.), Offenbacher (67.) bzw. Pichler (75.)

SV Ried: Sahin-Radlinger - Wießmeier, Reiner, Plavotic, Seiwald - Bajic (74./Jovicic), Offenbacher, Ziegl, Mikic (46./Pomer) - Nutz (90.+2/Satin), Chabbi (65./Lackner)

FK Austria: Pentz - Martins (62./Pichler), Schoissengeyr, Mühl, Suttner - Fischer, Martel, Grünwald (71./Fitz) - Teigl, Djuricin, Jukic

Gelbe Karten: keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal/fodo.media