Der FC Flyeralarm Admira feierte in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen klaren 4:0-Heimsieg gegen den SK Austria Klagenfurt, der die zweite Halbzeit mit neun Mann absolvieren musste. Gkezos und Wimmer hatten bereits in der ersten Halbzeit Rot gesehen. Zwierschitz (67.), Babuscu (70., 77.) und Aiwu (90.+2) erzielten die Treffer für die Niederösterreicher.

Klagenfurt beendet die erste Hälfte zu neunt

Bereits nach wenigen Minuten musste in der Südstadt erstmals der VAR eingreifen, nachdem Gkezos im Mittelfeld zu hart in ein Duell gegen Mustapha gegangen war und diesen voll am Fuß getroffen hatte. Referee Ebner zückte Gelb, doch der VAR revidierte die Entscheidung und plädierte für Rot. Damit musste der Grieche nach nicht einmal einer Viertelstunde vom Platz.

Danach übernahmen die Hausherren das Kommando: Dominik Starkl verfehlte das Tor zweimal knapp. Kurz vor der Pause kam es für den Aufsteiger noch dicker: Nach einem Foul von Wimmer an Mustapha zeigte Ebner erneut Gelb, ehe sich wieder der VAR einschaltete. Ebner sah sich die Szene in der Review-Area an und entschied, dass Wimmer als letzter Mann das Foul begangen hatte. Daraufhin sah auch Wimmer Rot (39.). Eine völlig verkorkste erste Hälfte für die Klagenfurter, die dennoch mit einem 0:0 in die Pause gingen.

Admira dreht in der Schlussphase auf

Die Admira hatte die Partie mit zwei Mann mehr freilich total unter Kontrolle, doch die Klagenfurter hielten sich gut. Dominik Starkl fand früh nach Wiederbeginn die Topchance auf das 1:0 vor, doch er schoss freistehend klar drüber. In der 53. Minute war es wieder Starkl, der zum Abschluss kam, doch er verzog erneut.

In der 67. Minute war der Bann dann gebrochen und die Admira ging mit 1:0 in Führung: Lukacevic brachte den Ball von links in den Strafraum, wo zwei Admira-Kicker verpassten, ehe das Leder bei Stephan Zwierschitz landete. Der Rückkehrer zog aus 16 Metern ab und schoss flach ins kurze Eck ein (67.). Kurz darauf gelang den Hausherren die Vorentscheidung: Eine Hereingabe von Zwierschitz landete abgefälscht vor den Füßen des eingewechselten Babuscu, der sein erstes Bundesliga-Tor erzielte - 2:0 (70.). Sieben Minuten später legte der 17-jährige Babuscu nach und schlenzte den Ball aus der Distanz herrlich ins Tor - 3:0 (77.). Für den 4:0-Endstand sorgte Emanuel Aiwu (90.+2).

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

FC Flyeralarm Admira - SK Austria Klagenfurt 3:0 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; SR Ebner

Tore: Zwierschitz (67.), Babuscu (70., 77.), Aiwu (90.+2)

Admira: Leitner - Aiwu, Datkovic (45.+5/Babuscu), Bauer - Zwierschitz (74./Auer), Malicsek (74./Vorsager), Kerschbaum, Lukacevic - Starkl (59./Ganda), Mustapha, Kronberger (59./Ristanic)

A. Klagenfurt: Menzel - Paul (53./Hütter), Mahrer, Gkezos, Wimmer - Cvetko, Gemicibasi - Timossi Andersson (78./Maciejewski), Greil (78./Markelic), Amanda (42./Jaritz) - Pink

Gelbe Karten: Mustapha (15.), Zwierschitz (45.+6), Kerschbaum (86.) bzw. Pink (51.)

Rot: Gkezos (12.), Wimmer (39.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Josef Parak