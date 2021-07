Am 2. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der TSV Egger Glas Hartberg auf den Cashpoint SCR Altach. Und dabei gelang es den Vorarlbergern, die kleine Schieflage, die sich bereits gezeigt hat, zu korrigieren. Vor allem eine Stunde lang waren die Canadi-Mannen klar Herr der Lage. Dann aber übernahmen die Oststeirer das Kommando. Aber ein bärenstarker Tino Casali im Gästetor ließ nur mehr einen Treffer zu. Was dann reichen sollte, um die weite Heimreise mit einem Dreier im Gepäck antreten zu können.

(Mit dem 0:1 in der 16. Minute legte Manuel Turnwald den Grundstein zum Altacher Erfolg in der Oststeiermark)

Altach mit deutlich mehr Spielanteilen

Während die Hartberger nach dem Erfolg bei Rapid Wien und dem Cupsieg in Bad Gleichenberg auf der Erfolgswelle schwimmen, brennt bei den Altachern nach der Heimpleite gegen den LASK und dem Cup-Out in Kalsdorf bereits etwas der Hut. Dementsprechend agieren die Canadi-Mannen auch vom Start weg mit dem Messer zwischen den Zähnen. In der Anfangsphase gelingt es keinem der beiden Teams, in die gegnerische Box vorzustoßen. Mit der ersten Torchance im Spiel steht es dann in der 16. Minute 0:1. Über Krizman und Nuhiu gelangt Thurnwald im Rückraum zum Abschluss, der nicht lange fackelt und trocken einschießt. Nachdem dann Altach-Keeper Casali bei zwei Tadic-Gelegenheiten eingreifen kann, steht es in der 29. Minute 0:2. Reiter glänzt dabei mit der Freistoßvorlage, die dann der Kroate Krizman per Kopf finalisiert. Dann noch ein Aufreger, als der VAR einen verhängten Elfmeter für Hartberg (Schreiner-Handspiel) annulliert - Halbzeitstand: 0:2.

Hartberger Aufbäumen kommt zu spät

Im zweiten Durchgang ist Hartberger Einfallsreichtum gefragt, will man die ersten Saison-Niederlage doch noch abwenden. Was gegen unaufgeregt agierende Gäste aber wahrliche keine einfache Aufgabe darstellt. Der eingewechselte Ghanaer Paintsil gibt in der 51. Minute einen Warnschuss ab, wovon sich die Altacher aber nicht beirren lassen. Nach einer gespielten Stunde erhöhen die Russ-Schützlinge aber die Taktzahl. Ein Horvath-Kracher verfehlt nur ganz knapp sein Ziel. Jetzt haben die Gäste ordentlich damit zu tun, die Oststeirer vom Tor fernzuhalten. Dann winkt der VAR auch beim zweiten Handspiel (68. Dabanli) im Altacher Strafraum ab. Hartberg ist bemüht doch noch die Trendwende zu schaffen. Als dann Meilinger die Topchance auf das 0:3 verstreichen lässt, steht es im Gegenstoß 1:2. 81. Minute: Nach Rotter-Assist ist Dario Tadic per Kopf zur Stelle. Das war es dann aber gewesen, die Altacher fahren in Hartberg den ersten Saisondreier ein. In der nächsten Runde gastieren die Hartberger am Samstag, 7. August um 17:00 Uhr in Klagenfurt. Die Altacher müssen zur selben Zeit auswärts bei Sturm Graz ran.

TSV HARTBERG - SCR ALTACH 1:2 (0:2)

Profertil Arena, 2.130 Zuseher, SR: Gerhard Grobelnik (Wien)

TSV Hartberg (4-2-3-1): Swete, Gollner (46. Kofler), Sonnleitner, Stec (74. Erhardt), Luckeneder (76. Rotter), Sturm (46. Paintsil), Kainz, Heil, Horvath, Schmerböck, Tadic

SCR Altach (3-4-3): Casali, Dabanli, Strauß, Schreiner (88. Bischof), Zwischenbrugger, Thurnwald, Haudum, Nuhiu (88. Aigner), Reiter (63. Meilinger), Nussbaumer (76. Prokop), Krizman (63. Netzer)

Torfolge: 0:1 (16. Thurnwald), 0:2 (29. Krizman), 1:2 (81. Tadic)

Gelbe Karten: Swete bzw. Dabanli, Haudum, Zwischenbrugger, Nuhiu, Meilinger

stärkste Spieler: Kainz, Horvath, Heil bzw. Casali, Zwischenbrugger, Haudum

Stimmen zum Spiel:

Kurt Russ, Trainer Hartberg:

"Es war das befürchtet schwere Spiel. Wir haben leider in drei Situationen in der ersten Halbzeit nicht gut verteidigt und dabei zwei Tore kassiert. Das waren Eigenfehler von uns. Wir haben dann drei, vier große Chancen gehabt. Die erste Hälfte war verbesserungsbedürftig, mit der zweiten bin ich zufrieden, wir waren bis zum Ende präsent, sind zu Chancen gekommen und haben leider zu wenige genützt."

Damir Canadi, Trainer Altach:

"In der ersten Hälfte haben wir es richtig gut gemacht, in der zweiten war klar, dass Hartberg riskieren wird. Mein Team hat es extrem leidenschaftlich verteidigt."

Photocredit: Harald Dostal