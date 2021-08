Am 3. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der FC Red Bull Salzburg auf den FK Austria Wien. Und dabei hätten sich die "Veilchen" für ihre aufopfernde Spielweise eigentlich einen Punkt verdient. Aber wenn man in Salzburg eben nur einmal nicht wachsam ist, dann passiert es, dass das Spielgerät im Tornetz zappelte. So passierte es in der 72. Minute, als einmal mehr Adeyemi zur Stelle war und den Siegestreffer für die Mozartstädter markierte. Demzufolge wurde es nichts aus dem "Bonuspunkt" für die Wiener Austria. RB Salzburg hingegen eilt weiter von Sieg zu Sieg, vierter voller Erfolg im vierten Pflichtspiel.

(Der Däne Rasmus Kristensen, hier beim Zweikampf mit Vesel Demaku, war der mit Abstand stärkste Salzburger Spieler)

Klares Salzburger Chancenplus

Es waren zwar nur Testpartien, aber wer die spanischen Spitzenclubs Atletico Madrid und den FC Barcelona auf der Abschussliste hat, der macht sich berechtigte Hoffnungen, auch die Mannen vom Verteilerkreis, abzuservieren. Aber die erste dicke Möglichkeit finden die "Veilchen" in der 6. Minute vor: Fischer bedient Teigl, der agiert aber beim Abschluss zu überhastet. Die Schmid-Truppe versteht es nachfolgend, sich defensiv, hervorragend geordnet zu präsentieren. Für die erfolgsverwöhnten Salzburger gibt es kaum ein Durchkommen. Einzig bei einem Kristensen-Distanzschuss (13.), keimt etwas Torgefahr auf. Dann kommt es dazu, dass die "Bullen" Torannäherung betreiben. 26. Minute: Adeyemi taucht vor Keeper Pentz auf, der per Fußabwehr klärend eingreift. 29. Minute: Bernede mit der Direktabnahme, der etwas die Zielgenauigkeit fehlt. 36. Minute: Einen Kristensen-Flankenball setzt Sesko per Kopf an die Querlatte. So gesehen müssen die Wiener froh darüber sein, das 0:0 in die Halbzeitpause gebracht zu haben.

(Georg Teigl, hier beim Duell mit Nicolas Seiwald, hat die Chance gehabt, die Austrianer in der 6. Minute in Führung zu bringen)

Die Austria-Bemühungen bleiben ertraglos

Gelingt es den Jaissle-Schützlingen im zweiten Durchgang den Abwehrblock der Austria zu umspielen. Oder schaffen es die Gäste in der Red Bull Arena tatsächlich, vor 11.700 Zusehern einen Achtungserfolg zu verbuchen. Die "Violetten" schaffen es auch nach Wiederbeginn den Gegner vom Tor weitgehendst fernzuhalten. Aber in der 55. Minute hätte es eigentlich 1:0 stehen müssen. Aber Bernede findet einmal mehr in Torhüter Patrick Pentz seinen Meister. Was die Gäste aber nicht beunruhigen sollte. Mit einer sehr konzentrierten Darbietung, bringt man mehr und mehr Hektik in das Spiel der Hausherren. Aber in der 72. Minute ist es soweit: Kristensen mit dem scharfen Pass zur Mitte, den Adeyemi zum 1:0 einschießt, zugleich bereits Saisontor Nummer fünf des Deutschen. Der selbe Akteur findet in der 79. Minute eine weitere Gelegenheit vor. Letztlich aber bleibt es beim knappen aber doch hochverdienten 1:0-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Salzburg am Samstag, 14. August um 17:00 Uhr bei der Admira. Die Wiener Austria hat am Tag darauf mit der Startzeit um 17:00 Uhr das Heimrecht gegen Klagenfurt.

FC RED BULL SALZBURG - FK AUSTRIA WIEN 1:0 (0:0)

Red Bull Arena, 11.700 Zuseher, SR: Andreas Heiss (Tirol)

RB Salzburg (4-3-1-2): Köhn, Ulmer, Solet, Wöber, Kristensen, Bernede (88. Bernado), Aaronson, Seiwald, Camara (62. Capaldo), Adeyemi (80. Okafor), Sesko (62. Adamu)

Austria Wien (5-3-2): Pentz, Martel, Mühl, Schoissengeyr, Suttner, Teigl, Handl, Demaku (79. Braunöder), Fischer (79. Jukic), Fitz (64. Pichler), Djuricin (70. Ohio)

Tor: 1: 0 (72. Adeyemi)

Gelbe Karten: Wöber, Camara, Ulmer bzw. Pichler, Martel, Handl

stärkste Spieler: Kristensen, Aaronson, Seiwald bzw. Pentz, Martel, Teigl

Stimmen zum Spiel:

Matthias Jaissle, Trainer RB Salzburg:

"Es war sicher eine sehr kampfbetonte Partie – der Sieg ist in die Kategorie Arbeitssieg einzuordnen. Der Gegner hat es uns sehr schwer gemacht, hat versucht, gut zu verteidigen und uns wenig Räume zu geben. Von dem her war es keine einfache Partie, aber in Summe ein sehr verdienter Sieg."

Manfred Schmid, Trainer Austria Wien:

"Wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann einmal auf die Siegerstraße kommen. Wir werden das Glück erzwingen, dann wird es bergauf gehen."

