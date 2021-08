Die SV Guntamatic Ried hatte in der 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga den FC Flyeralarm Admira zu Gast im Innviertel. Nach einem komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung ließen die Hausherren auch in den zweiten 45 Spielminuten nichts anbrennen. Die Admira kam zwar durch Mustapha noch zum Anschlusstreffer, zu Punkten reichte es für die Herzog-Elf allerdings nicht.

Die Mitspieler bestellen - Nutz liefert

Dabei war es die Elf von Andi Herzog, die couragierter in den ersten Durchgang startete - vor dem Tor allerdings brauchten die Rieder nicht viele Chancen. Der umtriebige Ante Bajic war es, der den ersten Treffer des Spiels erzielte. Nachdem Kerschbaum den Ball vor dem Strafraum an Nutz verlor, bediente dieser mustergültig seinen Mitspieler - Bajic nutzte den Patzer eiskalt aus und vollendete zum 1:0 (14.). Und auch Seifedin Chabbi zeigte, dass er wenig Chancen brauchte, um zum Torerfolg zu gelangen: Wieder war es Stefan Nutz, der den Assist per Pass hinter die Abwehr lieferte, Chabbi setzte sich gut durch und blieb gegen Admira-Keeper Leitner cool, wuchtete den Ball herrlich ins linke Kreuzeck (27.). Den Fans gefiel es, die Anhänger in der Rieder Arena waren bei guter Laune - nur Andi Herzog schmeckte der Rückstand nicht. Dabei war auch sein Team nicht chancenlos: Starkl verpasste nach Kerschbaum-Hereingabe per Volley nur knapp den Kasten (20.), Kronberger schoss aus der Drehung über das Tor (35.). Aber einfacher wurde es für die Gäste nicht: Mit der komfortablen Führung im Rücken machte die Heraf-Elf hinten dicht und verließ sich auf Konter.

Der Anschlusstreffer war zu wenig

Nach der Pause kam die Admira wieder etwas besser in die Partie, das Team aus der Südstadt versuchte es immer wieder mit Abschlüssen aus der Distanz - anders war am Rieder Abwehrbollwerk kein Vorbeikommen zu finden, bei den Versuchen der Gäste zeigte sich zudem Sahin-Radlinger hellwach. Nichtsdestotrotz kam die Admira noch einmal heran, Mittelstürmer Suliman-Marlon Mustapha erzielte in der 71. Spielminute den 2:1-Anschlusstreffer. Dieser blieb allerdings zu wenig, um Punkte mitzunehmen. Und da Rieds Ante Bajic in der Schlussphase der Partie noch gute Möglichkeiten ungenutzt ließ, blieb es beim 2:1.

Während die Rieder somit eine Woche nach der 1:7-Klatsche gegen Salzburg wieder jubeln dürfen, mussten die Admiraner die zweite Saisonniederlage hinnehmen.

ADMIRAL Bundesliga, 3. Runde

SV Guntamatic Ried - FC Flyeralarm Admira 2:1 (2:0)

josko Arena, Ried; 3180 Zuschauer; SR Weinberger

Tore: 14. 1:0 Ante Bajic, 26. 2:0 Seifedin Chabbi, 71. 2:1 Suliman-Marlon Mustapha

Startelf Ried: Sahin-Radlinger - Wiessmeier, Reiner, Plavotic, Seiwald; Bajic (86. Satin), Stosic, Offenbacher, Pomer; Nutz (86. Mikic), Chabbi (61. Barbosa da Silva/76. Lackner)

Startelf Admira: Leitner - Aiwu, Vorsager, Bauer; Zwierschitz, Malicsek (64. Ganda), Kerschbaum (46. Elmkies), Lukacevic; Starkl (64. Ristanic), Mustapha (82. Auer), Kronberger (46. Babuscu)

Gelbe Karten: 72. Offenbacher bzw. 24. Malicsek, 90. Bauer

Geschrieben von Fabian Beer; Foto: Harald Dostal/fodo.media