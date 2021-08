Der Tabellenvierte SK Puntigamer Sturm Graz empfing in der Admiral Bundesliga den Tabellenfünften SCR Altach. Beim Jubiläumsspiel für Sturm-Coach Christian Ilzer, dies war sein 100. Bundesligaspiel an der Seitenlinie, waren die Grazer spielerisch sehr gut drauf. Die Gäste aus dem Ländle hatten von Beginn an Mühe, ins Spiel zu kommen. Nach kurzem Aufbäumen der Vorarlberger im zweiten Durchgang holten sich die Grazer das Ruder wieder zurück und siegten am Ende mit 3:1. Kelvin Yeboah war der Mann des Tages und steuerte zwei Treffer bei.

Sturm ging nach 18 Minuten mit 1:0 in Front - Jakob Jantscher servierte den Eckball punktgenau auf Jon Stankovic

In der Anfangsphase übten sich beide Mannschaften im gegenseitigen Abtasten, die Hausherren versuchten das Spiel zu kontrollieren und hatten mehr Ballbesitz als die Gäste. Immer wieder wirbelte Kelvin Yeboah die Vorarlberger Abwehr durcheinander und setzt einige Schüsse in Richtung Tor ab. In der 18. Minute flankte Jakob Jantscher einen Eckball in die Mitte - Jon Stankovic stieg auf - und versenkte den Ball per Kopf zum 1:0 im Netz. Ein verdienter Führungstreffer für die Grazer, die bis dato die spielbestimmende Mannschaft waren. Bei Sturm ging es im Vorwärtsgang weiter - in Minute 35 spielte Gregory Wüthrich ein tolle Flanke von rechts auf Otari Kiteishvili - sein gefährlicher Schuss wurde vom Altacher Schlussmann Tino Casali mit einer sehenswerten Parade entschärft. So blieb der Spielstand bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Dieter Muckenhammer unverändert.

Kelvin Yeboah erlöste sein Team und traf in einer guten Phase von Altach zum 2:1

Nach dem Wiederanpfiff wollte Altach-Coach Damir Canadi einem Dreifachwechsel sein Team wieder ins Spiel bringen. Eine gute Idee - wie sich später zeigte - in der 51. Minute fiel der Ausgleich. Stefan Haudum versenkte das Runde im Eckigen und stellte auf 1:1. Das Spiel nahm jetzt eine Wendung - Altach tat jetzt viel mehr fürs Spiel und wurde immer stärker. Trotzdem kamen die Blackies zur nächsten großen Möglichkeit - und was für eine! Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld kam Wüthrich zum Kopfball, diesen parierte Casali. Yeboah zwar zwar zuur Stelle, schoss aber einen einen Altacher aus kurzer Distanz an. Und zu guter Letzt wurde auch noch der Nachschuss von Wüthrich irgendwie auf der Linie gerettet. Zwei Minuten später durften dann die rund 10.000 Zuseher wieder jubeln. Amadou Dante flankte auf Kelvin Yeboah - der Stürmer fackelte nicht lange und machte das 2:1 für Sturm Graz. Die Grazer übernahmen jetzt wieder das Ruder und steuerten dem Heimsieg entgegen. In der 79. Minute tankte sich einmal mehr Kelvin Yeboah in den Strafraum - nach Foul von Phillip Netzer entschied der Unparteiische auf Strafstoß, welchen der Gefoulte selbst ausführte und auf 3:1 erhöhte. Die Stimmung kochte jetzt über - die Sturmfans waren kaum noch zu halten und peitschten ihre Mannschaft zum Sieg.

SK STURM - SCR ALTACH 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (18. Stankovic), 1:1 (51. Haudum), 2:1 (60. Yeboah), 3:1 (79. Yeboah E.)

Merkur Arena; 10000; Muckenhammer - Schreiner - Reichholf 2

Aufstellungen:

SK Sturm Graz: Jörg Siebenhandl - Jon Gorenc Stankovic, Gregory Wüthrich, Jusuf Gazibegovic (85. Jäger), David Affengruber, Amadou Dante (68. Prass) - Otari Kiteishvili, Stefan Hierländer (K), Ivan Ljubic (69. Geyrhofer) - Kelvin Kwarteng Yeboah (85. Kuen), Jakob Jantscher

Altach: Tino Casali - Berkay Tolga Dabanli (82. Tartarotti), Felix Strauss, Emanuel Schreiner (K) (46. Nuhiu), Jan Zwischenbrugger, Manuel Thurnwald - Dominik Reiter (69. Meilinger), Sebastian Aigner (46. Bukta), Stefan Haudum - Daniel Nussbaumer (46. Netzer), Sandi Krizman

Stimmen zum Spiel:

Andreas Schicker, Sportchef Sturm Graz:

"Der Sieg war heute hochverdient. Wir haben schon in der ersten Hälfte das Spiel dominiert und auch in der zweiten Halbzeit gut nach vorne gespielt!"

by ReD

Foto: GEPA/ADMIRAL

Hier gehts zum Liveticker...