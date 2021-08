In der 3. Runde der Europa Conference League-Qualifikation traf im Rückspiel der LASK auf den FK Vojvodina Novi Sad. Und dabei hatten die Linzer anfangs doch Probleme mit dem Auftreten des Gegners, der sogar in Führung gehen konnte. Aber mit dem "Karamoko-Doppelpack" fanden die Linzer auf die Siegerstraße. Letztlich ließ man im zweiten Durchgang Ball und Gegner laufen. Das logische Resultat waren jede Menge Tore bzw. machte man sogar das halbe Dutzend voll. Jetzt bleibt die Hoffnung, dass der LASK auch im Play-off gegen St. Johnstone (SCO), nicht sparsam umgehen wird mit den Treffern.

(Mamoudou Karamoko holte mit seinen Treffern zum 1:1 und 2:1, die Kastanien für die Linzer, in einer heiklen Phase, aus dem Feuer)

In der "verflixten 13. Minute" trifft Novi Sad

Das Vorhaben der Athletiker auf "fremden Klagenfurter Boden", das Paschinger Stadion ist nicht EC-tauglich, ist vom Start weg ganz klar ersichtlich. Mit einem raschen Treffer will man die ohnehin angezählten Serben, noch weiter in die Ecke treiben. Aber Novi Sad versteht sich zu vetreidigen, mehr noch, in der 13. Minute gelingt sogar das 0:1. Das Linzer Stellungsspiel lässt dabei zu wünschen übrig. Der 17-jährige Uros Kabic (Assist: V. Simic) nützt die ihm gebotene Chance, abgebrüht, zur Gästeführung. Was ein Umstand ist, mit dem die Thalhammer-Truppe nicht wirklich zurecht kommt. Denn die Brust von Vojvodina ist nun eine breite bzw. kann man dem LASK vollauf die Stirn bieten. 34. Minute: Busnic legt den wieselflinken Karamoko im Strafraum. Der 21-jährige Franzose nimmt das selber in die Hand, per Elfmeter markiert er den 1:1-Ausgleich. Die Linzer Balic (41.) und Grgic (45.) erweisen sich dann als zu wenig zielstrebig - Halbzeitstand: 1:1.

Der LASK spielt die Serben nun völlig an die Wand

Trotz der knappen Führung der Oberösterreicher ist das letzte Wort bezüglich Playoff-Einzug noch nicht gesprochen. Es ist anzunehmen, dass die Djordjevic-Mannen noch einmal alles in die Waagschale werfen werden. Dazu kommen die Gäste aber nicht. Eben weil der LASK das Heft nun in der Hand hat bzw. darum bemüht ist den zweiten Treffer nachzulegen. 53. Mnute: Karamoko läuft der Gästeabwehr auf und davon, auch der Abschluss passt. Mit seinem zweiten Tor bringt er die Hausherren mit 2:1 in Führung. 56. Minute: Flecker bedient Goiginger, der stellt auf 3:1. Jetzt ist die Gegenwehr des Gegners endgültig gebrochen. 67. Minute: Grgic hat das Auge für den eingewechselten Potzmann, der per Kopf auf 4:1 erhöht. 80. Minute: Jetzt kommt auch Balic zu seinem Tor - 5:1. 86. Minute: Wild mit der Hereingabe auf Schmidt, der, ebenso neu im Spiel, per Kopf zur Stelle ist - eindrucksvoller Spielendstand: 6:1. Der LASK trifft im Conference-Playoff nun auf St. Johnstone FC (SCO). Beim Hinspiel besitzen die Linzer den Heimvorteil. Die Spieltermine sind der 19. bzw. 26. August.

LASK - FK VOJVODINA NOVI SAD 6:1 (1:1)

Wörtherseestadion, 3.000 Zuseher, SR: Benoît Millot (FRA)

LASK (3-4-3): Schlager, Letard, Wiesinger, Filipovic (62. Maresic), Flecker (62. Potzmann), Grgic (70. Hong), Michorl, Renner (70. Wild), Goiginger, Karamoko (62. Schmidt), Balic

Novi Sad (4-2-3-1): N. Simic, Jelicic, Stevanovic, Kovacevic, Devetak, Busnic (59. Maksimovic), Topic, Noveski (59. Vukadinovic), V. Simic (74. Bastajic), Kabic (74. Mrkaic), Covic (65. Zukic)

Torfolge: 0:1 (13. Kabic), 1:1 (34. Karamoko/Elfer), 2:1 (53. Karamoko), 3:1 (56. Goiginger), 4:1 (67. Potzmann), 5:1 (80. Balic), 6:1 (86. Schmidt)

Gelbe Karten: Wiesinger bzw. Kovacevic, Jelicic, Djordjevic-TR (Novi Sad)

Rote Karte: Randelovic-F-TR (46. Novi Sad)

stärkste Spieler: Wiesinger, Goiginger, Balic bzw. Kovacevic

Stimme zum Spiel:

Thomas Goiginger, Torschütze LASK:

"Mit der ersten halben Stunde können wir nicht zufrieden sein. Daran gilt es zu arbeiten. Dann aber haben wir viel Moral bewiesen und uns letztlich für unser Engagement auch entsprechend belohnt. Jetzt gilt der Fokus dem Spiel gegen Sturm Graz. Dann werden wir uns intensiv mit unserem Play-off-Gegner St. Johnstone befassen."

Photocredit: GEPA/Admiral

by: Ligaportal/Roo