Der LASK verstärkt seine Offensiv-Abteilung und verpflichtet Keito Nakamura für den linken Flügel. Der 21-jährige Japaner kommt von Gamba Osaka und sammelte bereits Erstliga-Erfahrung in Japan und in den Niederlanden. Beim LASK unterschreibt Nakamura einen Vertrag bis 2024.

Seine erste Profi-Saison absolvierte Nakamura 2018/19 für Gamba Osaka in der japanischen J1 League. Seit 2019 war er mehrfach an europäische Vereine verliehen. So absolvierte der flinke Fügelspieler in der Saison 2019/20 17 Eredivisie-Spiele für Twente Enschede, wobei er mit vier Toren und einem Assist auf sich aufmerksam machte.

Einem halben Jahr beim belgischen Erstligisten VV St. Truiden folgte schließlich eine weitere Leihe beim LASK-Kooperationsverein FC Juniors. Für den FCJ absolvierte Nakamura zwölf Spiele und steuerte vier Tore und einen Assist bei.

Nun wechselt Nakamura von Gamba Osaka fix zu den Schwarz-Weißen und erhält einen Vertrag bis 2024. Als 21-Jähriger kann er auch weiterhin als Kooperationsspieler für den FC Juniors auflaufen.

Keito Nakamura:

„Ich war seit Februar beim Kooperationsverein FC Juniors unter Vertrag und konnte so bereits das Vereinsumfeld kennenlernen. Ich fühle mich hier sehr wohl und der Fußball, den der LASK spielt, passt gut zu mir. Mein Ziel für die nächste Saison ist das Ziel eines jeden ehrgeizigen Offensiv-Spielers: Ich will so viele Tore und Assists wie möglich erzielen.“

Sportkoordinator Fabian Zöpfl:

„Keito Nakamura gilt in Japan als Top-Talent. Wir sind sehr stolz, dass wir ihn von Gamba Osaka fix verpflichten und längerfristig an uns binden konnten. Er ist ein technisch sehr versierter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Spielintelligenz. Keito passt von seinen spielerischen Fähigkeiten sehr gut in unsere Spielidee – und auch menschlich passt er sehr gut in unseren Verein. Ich bin mir sicher, dass uns Keito noch sehr viel Freude bereiten wird."

Text & Photoquelle: LASK

by: Ligaportal/Roo