Der LASK hat den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Europa Conference League geschafft. Die Linzer Athletiker feierten im Playoff-Rückspiel gegen den FC St. Johnstone einen 2:0-Sieg. Joker Husein Balic brachte in der Schlussphase die Wende, traf zum 1:0 und holte den Elfmeter, der zum 2:0 führte, heraus. Die Auslosung der Gruppenphase findet am Freitag, 27. August, um 13:30 Uhr statt.

St. Johnstone bereitet dem LASK erneut Probleme

Die Linzer legten einen durchaus schwungvollen Start hin und fanden durch Hong die erste gute Abschlusschance in diesem Spiel vor, doch Clark parierte sicher (4.). Die robusten Schotten agierten wie schon im Hinspiel in Klagenfurt sehr aggressiv in den Zweikämpfen und stellten die Gäste damit erneut vor Probleme. Die Athletiker nahmen den Fight aber an und hielten gut dagegen. Die großen Torchancen blieben in dieser ersten Spielhälfte allerdings aus.

Was auch daran lag, dass bei den Gästen aus Oberösterreich des Öfteren das entscheidende Zuspiel nicht ankommen wollte. Im Mittelfeld zeigte vor allem der agile Hong auf, der in der 36. Minute Nakamura bediente. Der Japaner konnte aber im letzten Moment mit einem fairen, aber riskanten Tackling gestört werden. Schlussendlich ging die erste Halbzeit mit einem torlosen Remis zu Ende.

Nach den LASK-Toren warfen die Schotten die Nerven weg

Die Linzer blieben auch nach dem Seitenwechsel giftig und fanden einmal mehr in Person des ambitionierten Hong eine Chance vor, doch Clark parierte wie schon kurz zuvor gegen Michorl bärenstark. Die Gäste schraubten ihre Angriffsbemühungen nochmal nach oben und erzielten in der 72. Minute den erlösenden Treffer zum 0:1. Eine feine Kombination zwischen Hong und Michorl landete letztlich bei Flecker, der das Auge für den eingewechselten Husein Balic hatte. Der Joker jagte den Ball aus kurzer Distanz humorlos ins Eck - 0:1 (72.).

Danach machte sich bei den Schotten Frust breit: David Wotherspoon, der erst kurz zuvor eingewechselt worden war, fuhr Flecker mit dem Ellbogen ins Gesicht und sah völlig zu Recht Rot (76.). Kurz darauf flog Rooney nach einem Elferfoul an Balic mit Gelb-Rot vom Platz. Der eingewechselte Marko Raguz besorgte per Strafstoß die Entscheidung (84.).

UEFA Europa League, Play-off, Rückspiel

FC St. Johnstone - LASK 0:2 (0:0)

McDiarmid Park, Perth; 10.696 Zuschauer; SR Siebert (GER)

Live-Ticker St. Johnstone - LASK

Tore: Balic (72.), Raguz (84./Elfmeter)

St. Johnstone: Clark - Rooney, Kerr, McCart - Brown (75./Wotherspoon), McCann (90.+1/Gilmour), M. Davidson, Middleton (88./Craig), Booth (87./Devine) - O'Halloran, Kane (87./May)

LASK: Schlager - Wiesinger (60./Boller), Andrade, Filipovic (86./Maresic) - Flecker, Hong, Michorl, Renner (87./Potzmann) - Goiginger, Nakamura (59./Balic), Karamoko (74./Raguz)

Gelbe Karten: Rooney (79.), Clark (85.), McCann (86.) bzw. Renner (6.)

Gelb-Rot: Rooney (83.)

Rot: Wotherspoon (76.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: Harald Dostal