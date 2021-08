Der WAC hat in der 6. Runde der Bundesliga den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Eine Woche nach dem Heimsieg gegen die Admira setzten sich die Kärntner auswärts gegen den SCR Altach 2:1 durch. Nuhiu hatte die Hausherren in der 5. Minute in Führung gebracht, ehe Baribo (43.) und Röcher (44.) die Wolfsberger mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße schossen.

WAC dreht in der Schlussphase der ersten Halbzeit auf

Die Altacher bejubelten einen Blitzstart: Nach einer Flanke von Edokpolor legte Bukta ab für Thurnwald, dessen Schuss von Nuhiu entscheidend per Ferse abgefälscht wurde - 1:0 (5.). Mit Fortdauer der ersten Halbzeit arbeiteten sich die Wolfsberger jedoch ins Spiel. In der 22. Minute forderten die Gäste einen Elfmeter, doch die Pfeife von Referee Heiß blieb stumm.

Kurz darauf fand Röcher eine gute Chance vor, schoss aber drüber (24.). Die bis dahin beste Chance hatte Peretz, der nach einem feinen Pass von Dedic völlig freistehend zum Abschluss kam, den Ball aber knapp daneben setzte. Sein Landsmann Baribo wäre neben ihm völlig frei gewesen (30.).

Die Kärntner blieben am Drücker und schockten die Vorarlberger kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag: In der 43. Minute lief sich Baribo nach einem Liendl-Freistoß perfekt frei und drückte den Ball per Kopf über die Linie. Und nur Sekunden später fungierte Liendl erneut als Assistgeber. Der Spielmacher setzte mit einem hohen Ball Thorsten Röcher in Szene, der völlig freistehend ins lange Eck einschoss - 1:2 (44.).

Wolfsberg verpasst vorzeitige Entscheidung

Die Wolfsberger waren auch nach dem Seitenwechsel die deutlich gefährlichere Mannschaft und erzielten in der 61. Minute den vermeintlichen Treffer zum 1:3, doch Thorsten Röcher stand beim Abspiel knapp im Abseits. Nach seiner Flanke hatte Baribo eingeköpfelt. Die Altacher agierten über weite Strecken viel zu passiv, fanden in der 69. Minute jedoch eine gute Chance vor: Joker Krizman kam nach einer Flanke zum Kopfball, scheiterte aber an Kofler, der stark parierte.

In der 78. Minute hatte Thorsten Röcher den Matchball auf dem Fuß, er scheiterte aber aus kurzer Distanz an Altach-Keeper Casali. Für die Kärntner ergaben sich immer mehr Räume: Dieng war nach einem Konter auf und davon, fand aber wie kurz zuvor Röcher seinen Meister in Casali (82.). Bitter für Altach: Der bärenstarke Casali konnte die Partie nicht beenden und musste in der 86. Minute verletzungsbedingt vom Platz. Die Gäste fanden auch in weiterer Folge Torchancen vor, doch der dritte Treffer wollte nicht fallen.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

SCR Altach - RZ Pellets WAC 1:2 (1:2)

Cashpoint-Arena, Altach; 3.518 Zuschauer; SR Heiß

Tore: Nuhiu (5.) bzw. Baribo (43.), Röcher (44.)

SCR Altach: Casali (86./Kobras) - Thurnwald, Dabanli, Zwischenbrugger, Edokpolor (63./Prokop) - Bukta (59./Krizman), Strauß (46./Netzer), Haudum, Schreiner (59./Prokopic) - Reiter, Nuhiu

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner, Lochoshvili, Scherzer - Leitgeb - Peretz (67./Wernitznig, 71./Stratznig), Taferner (85./Gugganig) - Liendl - Röcher (85./Vizinger), Baribo (71./Dieng)

Gelbe Karten: Netzer (56.), Nuhiu (73.), Dabanli (90.+5) bzw. Dedic (68.), Lochoshvili (72.), Baumgartner (81.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Fotos: Gerhard Pulsinger