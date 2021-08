Die WSG Tirol hat am 6. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga die erste Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Die Tiroler verloren gegen zehn leidenschaftlich agierende Klagenfurter 1:2. In der ersten Halbzeit hatte die Partie aufgrund heftiger Regenfälle genau 97 Minuten unterbrochen werden müssen. Der SK Austria Klagenfurt verbessert sich in der Tabelle vorübergehend auf Platz vier.

Nach der Regenpause kam es zu einer wilden Partie

Die Hausherren erzielten den ersten Treffer des Spiels, doch dieser zählte nicht: Maciejewski schob nach einem perfekten Querpass von Pink ein, doch der Deutsche stand bei der Ballabgabe knapp im Abseits. Diese Entscheidung wurde vom VAR bestätigt. Danach musste die Partie unterbrochen werden, nachdem der Regen bzw. Hagel zu stark wurde.

Die Unterbrechung dauerte 1 Stunde und 40 Minuten, ehe die Partie fortgesetzt werden konnte. Und das lange Warten hatte sich durchaus gelohnt, da sich das Spiel nach Wiederbeginn sehr intensiv gestaltete. In der 23. Minute schob Vrioni nach einem Querpass von Anselm zum 0:1 ein. Danach fanden die Tiroler gleich drei Riesenchancen vor, doch es blieb beim 0:1.

Der Aufsteiger agierte wesentlich effizienter: Timossi Andersson tankte sich über rechts in den Strafraum und bediente Greil, der aus zehn Metern per Volley einschoss - 1:1 (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff entschied Referee Spurny nach einem "On Field Review" auf Elfmeter für Klagenfurt, nachdem Awoudja Greil gefoult hatte. Turgay Gemicibasi trat an und schoss mit viel Selbstvertrauen ins rechte untere Eck ein. Saisontor Nummer eins für den Deutsch-Türken, der von Blau-Weiß Linz gekommen war.

Zehn Klagenfurter kämpfen sich zum Sieg

Und auch nach dem Seitenwechsel ging es wild weiter: Klagenfurt-Goalie Menzel rauschte aus seinem Tor und stoppte WSG-Angreifer Vrioni als letzter Mann mit einem Foul. Schiedsrichter Spurny entschied sofort auf Rot (50.). Es war der fünfte Ausschluss für die Kärntner im sechsten Spiel.

Die numerische Überlegenheit konnten die Gäste aus Tirol aber nicht wirklich nutzen, nicht zuletzt weil die Klagenfurter konsequent und bärenstark verteidigten. Chancen entstanden eher durch Zufall: In der 75. Minute kam Koch zum Abschluss, doch Wimmer fälschte seinen Versuch knapp neben das Tor ab.

Die Klagenfurter verteidigten auch in der Schlussphase mit Herz und viel Leidenschaft. Angetrieben durch die eigenen Fans brachte der Aufsteiger den knappen Vorsprung über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 6. Runde

SK Austria Klagenfurt - WSG Tirol (2:1)

Wörthersee Stadion, Klagenfurt; SR Spurny

Live-Ticker Austria Klagenfurt gegen WSG Tirol

Tore: Greil (36.), Gemicibasi (45.+4/Elfmeter) bzw. Vrioni (23.)

Klagenfurt: Menzel - Blauensteiner, Mahrer, Wimmer, Jaritz - Cvetko (90./Saravanja), Greil, Gemicibasi - Timossi Andersson (86./Rieder), Pink, Maciejewski (54./Moser)

WSG Tirol: Ozegovic - Koch, Behounek, Awoudja, Klassen (83./Andric) - Rogelj (72./Ranacher), Petsos, Müller (72./Wallner), Blume (83./Naschberger) - Vrioni, Anselm

Gelbe Karten: Rieder (90.+2) bzw. Petsos (39.), Awoudja (79.)

Rot: Menzel (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth; Foto: GEPA/ADMIRAL