Am 6. Spieltag traf in der Admiral Bundesliga der TSV Prolactal Hartberg auf den FC Red Bull Salzburg. Und dabei gelang es den Oststeirern sich sehr teuer zu verkaufen. Aber unterm Strich stand man gegen Salzburg einmal mehr mit leeren Händen da. Die verbesserungsfähige Bilanz lautet nun: 9 Ligaspiele - 1 Punkt - 5:35-Tore. Aber die Hartberger hätten sich durchaus auch einen Punkt verdient. Gelegenheiten waren gegeben, nur genützt wurde eben keine. Die "Bullen" präsentierten sich, was den Torabschluss anbelangt, ein Stück weit abgebrühter.

(Der 22-jährige Argentinier Nicolas Capaldo markierte sein erstes Salzburger Meisterschaftstor, das zugleich drei Punkte einbrachte)

Der erste Abschnitt verläuft chancenarm

Beim Seriensieger und erfolgreichen Eurofighter ist gegenüber dem Mittwochspiel in Bröndby Rotation angesagt. So stehen gleich sieben neue Akteure in der Startformation. Was dann an der offensiv ausgerichteten Spielweise der Salzburger nichts ändert. Aber den ersten Aufreger gibt es im Lager des Gastgebers. 5. Minute: Stec mit dem Ball zur Mitte, Kofler mit dem Abschluss. Aber Schlussmann Köhn erweist sich als wachsam. Die "Bullen" agieren anfangs schaumgebremst. Nach einer Viertelstunde greift man dann aktiver in das Geschehen ein. Aber der Russ-Truppe gelingt es bestens organisiert, den Gegner vom Tor fernzuhalten. Erst in 32. Minute gelangt Adamu zur ersten Torgelegenheit für die Jaissle-Mannen. Aber Salzburg wäre nicht Salzburg - so gelingt es in der 44. Minute aus wenig mehr zu machen. Capaldo sorgt nach Bernede/Adamu-Vorarbeit für den 0:1-Halbzeitstand.

(Salzburg-Mittelfeldspieler Zlatko Junuzovic und Thomas Rotter begegneten einander desöfteren)

Jetzt ist mehr Regsamkeit gegeben

Die Hartberger waren knapp dran an einem Teilerfolg. Aber mit dem späten Gegentor wird die Sache für die Hausherren nicht wirklich einfacher. Eben weil man nun gegen die kompakten Mozartstädter einen Treffer erzielen muss, will man etwas Gewinnbringendes gutschreiben. Die Topchance auf den Ausgleich sollte sich den Hartbergern in der 55. Minute bieten. Piatkowski rutscht weg und macht so den Weg für Tadic frei, dessen schwachen Abschluss Keeper Köhn aber parieren kann. Jetzt ist wesentlich mehr Leben in der Partie, denn auch die Salzburger lassen mit Möglichkeiten von Adeyemi und Adamu aufhorchen. In der 76. Minute lässt der eingewechselte Sesko die Chance auf das 0:2 verstreichen. So bleibt die Spannung bis zuletzt gegeben. Es liegt auch beiderseits ein weiteres Tor in der Luft - Spielendstand aber 0:1. Nach der Länderspielpause gastiert Hartberg am Samstag, 11. September um 17:00 Uhr in Wolfsberg. Salzburg muss zur selben Zeit auswärts bei der WSG Tirol ran.

TSV HARTBERG - FC RED BULL SALZBURG 0:1 (0:1)

Profertil Arena, 3.000 Zuseher, SR: Stefan Ebner (OÖ)

TSV Hartberg: Swete, Gollner, Sonnleitner, Stec (92. Luckeneder), Kofler (67. Schantl), Rotter (75. Lema), Horvat, Kainz (67. Erhardt), Heil (75. Niemann), Horvath, Tadic

Red Bull Salzburg: Köhn, Piatkowski, Wöber, Bernardo, Capaldo, Bernede (64. Aaronson), Seiwald (91. Ulmer), Kjærgaard (46. Sucic), Junuzovic, Adamu (64. Berisha), Adeyemi (64. Sesko)

Tor: 0:1 (44. Capaldo)

Gelbe Karten: Sonnleitner, Stec (Hartberg)

stärkste Spieler: Sonnleitner, Gollner, Stec bzw. Bernardo, Capaldo, Junuzovic

Stimmen zum Spiel:

Kurt Russ, Trainer Hartberg:

"Wir haben alles, was wir zu bieten hatten, in dieses Spiel hineingelegt. Das Tor so kurz vor der Pause hat uns richtig weh getan. Trotzdem sind wir nach der Pause gut gestartet, haben aber leider zwei Topchancen auf den Ausgleich nicht verwerten können."

Matthias Jaissle, Trainer RB Salzburg:

"Ich bin froh, dass wir unsere Serie vor der Länderspielpause fortsetzen konnten und im neunten Pflichtspiel den neunten Sieg einfahren konnten. Gratulation an meine Mannschaft wie sie sich Woche für Woche präsentiert."

Photocredit: GEPA/RB Salzburg

by: Ligaportal/Roo