Der TSV Hartberg hat am Samstag den ersten Ligasieg seit dem ersten Spieltag gefeiert. Die Oststeirer bejubelten einen 3:1-Auswärtssieg gegen den WAC. Rotter (7.) und Belakovic (18.) brachten die Gäste bereits früh auf die Siegerstraße. Dedic konnte zwar verkürzen, doch ausgerechnet der Ex-WAC-Kicker Schmerböck legte die Partie auf Eis.

Hartberg biegt früh auf die Siegerstraße ein

Der TSV Hartberg erwischte einen Start nach Maß und ging bereits kurz nach Spielbeginn in Führung: Rotter drückte den Ball nach einer Hereingabe aus kurzer Distanz über die Linie. Der VAR überprüfte die Szene lange, da Avdijaj im Abseits gestanden war und in die Szene eingegriffen haben könnte, doch der Treffer zählte - 0:1 (7.). Und nur wenig später konnte Neo-Stürmer Nemanja Belakovic nach einer Flanke in den Strafraum völlig unbedrängt einköpfeln. Wieder prüfte der VAR wegen einer möglichen Abseitsstellung, wieder zählte der Treffer - 0:2 (18.).

Die komfortable Führung spielte den Oststeirern freilich völlig in die Karten: Der WAC tat sich im weiteren Verlauf der erste Halbzeit sehr schwer und fand erst kurz vor der Pause ins Spiel: Zunächst schoss Baribo aus kurzer Distanz knapp daneben, ehe ein Schuss von Peretz aus kurzer Distanz abgefälscht wurde.

Die Kärntner nahmen den Schwung von der Schlussphase der ersten Halbzeit mit und verkürzten kurz nach Wiederbeginn auf 1:2. Amar Dedic zog aus rund 16 Metern ab und bezwang Keeper Rene Swete mit einem zentralen Schuss (51.). Der WAC drückte nun auf den Ausgleich, den Mario Leitgeb eigentlich machen hätte müssen, doch er ließ eine Großchance per Kopf ungenützt (65.).

Die Schlussphase musste der WAC zu zehnt bestreiten, nachdem Taferner Rot gesehen hatte. Ausgerechnet der ehemalige WAC-Kicker Marc Andre Schmerböck besorgte in der 89. Minute die Entscheidung in diesem Spiel - 1:3 (89.).

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

RZ Pellets WAC - TSV Hartberg 1:3 (0:2)

Lavanttal-Arena, Wolfsberg; SR Weinberger

Tore: Dedic (51.) bzw. Rotter (7.), Belakovic (18.), Schmerböck (89.)

Rot: Taferner (77.)

WAC: Kofler - Dedic, Baumgartner, Gugganig, Scherzer - Leitgeb - Peretz, Taferner - Liendl - Vizinger, Baribo

Hartberg: Swete - Stec, Rotter, Sonnleitner, Gollner, Kofler - Kainz, Horvath - Avdijaj - Belakovic, Niemann

Gelbe Karten: Liendl, Vizinger bzw. Horvat, Klem, Tadic

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL