Austria Wien hat in der 7. Bundesliga-Runde einen überraschenden Auswärtssieg gegen den LASK gefeiert. Die Veilchen gewannen in Pasching dank der Treffer von Martel (76.) und Ohio (90.+5) mit 2:0 und beendeten damit eine Misere gegen die Linzer Athletiker: Die Austria hatte zuletzt elf Mal gegen den LASK nicht gewinnen können. Aufgrund des Erfolgs gegen den LASK verlassen die Wiener den letzten Tabellenplatz. Die Linzer sind nun Vorletzter.

Die Austria bereitet dem LASK große Probleme

Den deutlich besseren Start ins Spiel in der ausverkauften Raiffeisen-Arena in Pasching erwischte der Tabellenletzte aus Wien-Favoriten. Zunächst tauchte Djuricin nach einem Konter der Veilchen völlig alleine vor Schlager aus, verzog jedoch knapp (4.), ehe Jukic nach einem Querpass von Djuricin in höchster Not am Schuss gehindert werden konnte (7.). Beim darauffolgenden Eckball wurde es ebenfalls gefährlich, doch Schoissengeyr und erneut Djuricin brachten den Ball nicht im Tor unter.

Die mutigen Austrianer nutzten offenbar die Verunsicherung der neuformierten Linzer Hintermannschaft: Filipovic, Wiesinger und Letard waren ja allesamt ausgefallen. Die Veilchen spielten auch in weiterer Folge sehr intelligent, verteidigten konzentriert, sodass der LASK kaum in die Gefahrenzone kam. Erst in der 39. Minute musste sich Pentz erstmals richtig strecken, als Hong Richtung langes Eck schoss.

Martel und Ohio lassen die Austria erstmals in dieser Saison jubeln

Die Linzer zeigten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ein völlig anderes Gesicht: Thomas Goiginger fand nach Wiederbeginn eine Doppelchance vor, brachte das Leder aber nicht im Tor unter. Die Austria wiederum konnte an den starken Auftritt vor allem zu Beginn des Spiels nicht anschließen.

In der 65. Minute hätte Luckeneder in seinem ersten Spiel nach seiner Rückkehr bereist treffen können, doch sein Kopfball aus kurzer Distanz ging über das Tor vor dem Fansektor des LASK. Auf der anderen Seite konterte die Austria über die eingewechselten Huskovic und Ohio, doch die Leihgabe von RB Leipzig konnte den Ball nicht sauber verarbeiten (73.). Zwei Minuten später konnte sich Schlager bei einem Versuch von Huskovic auszeichnen. Bei der darauffolgenden Ecke kam Martel nach einem Gestocher im Strafraum zum Abschluss und drückte den Ball über die Linie. Ein möglichen Handspiel des Torschützen wurde vom VAR überprüft, doch der Treffer zählte - 0:1 (76.). Das vermeintliche 0:2 durch Ohio zählte wegen Abseits nicht. Thomas Goiginger ließ in der Nachspielzeit die Großchance auf den Ausgleich liegen. Kurz darauf durfte Noah Ohio nach einem Zuspiel von Huskovic doch noch jubeln und legte das Spiel endgültig auf Eis - 0:2 (90.+5).

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

LASK - FK Austria Wien 0:2 (0:0)

Raiffeisen-Arena, Pasching; 6.009 Zuschauer (ausverkauft); SR Kijas

Tore: Martel (76.), Ohio (90.+5)

LASK: Schlager - Boller, Holland, Luckeneder - Flecker, Hong (69./Grgic), Michorl, Potzmann - Goiginger, Balic (58./Karamoko), Horvath (78./Nakamura)

Austria: Pentz - Ivkic (72./Braunöder), Handl, Schoissengeyr, Mühl, Suttner - Martel, Jukic (46./Huskovic), Demaku - Fischer, Djuricin (72./Ohio)

Gelbe Karten: Flecker bzw. Schoissengeyr

Photocredit: Harald Dostal

komplette Bildergalerie unter: www.sport-bilder.at

Geschrieben von Daniel Ringsmuth