Der SK Sturm Graz hat in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen Last-Minute-Sieg eingefahren. Die Grazer feierten zu Hause gegen den SK Austria Klagenfurt einen 2:1-Erfolg. Gregory Wüthrich versetzte dem Aufsteiger in der 94. Minute einen Stich ins Herz und traf in letzter Sekunde zum 2:1-Sieg.

Klagenfurt gelingt Blitzstart, doch Jantscher gleicht per Elfer aus

Die Gäste aus Klagenfurt erwischten einen Traumstart und schockten die Grazer gleich unmittelbar nach Spielbeginn. Gemicibasi brachte einen Eckball von rechts in den Strafraum, wo Christopher Cvetko aus kurzer Distanz einschießen konnte - 0:1 (3.). Der Aufsteiger war in der Anfangsphase sehr gut im Spiel drinnen und kam durch einen Weitschuss von Greil zur nächsten Chance (17.).

Nachdem Yeboah die erste gute Sturm-Möglichkeit vergeben hatte (21.), zeigte Referee Altmann nach einem Handspiel von Mahrer auf den Punkt: Jakob Jantscher übernahm die Verantwortung und schoss das Leder gekonnt ins linke untere Eck - 1:1 (31.). Kurz vor der Pause hatten die Grazer eine große Chance auf das 2:1, doch Sarkaria konnte Klagenfurt-Keeper Moser nicht bezwingen (42.).

Wüthrich schießt Sturm in letzter Sekunde zum Sieg

Die erste Topchance nach Wiederbeginn fanden die Gäste vor: Rieder flankte in den Strafraum, wo Pink völlig freistehend aus wenigen Metern abziehen konnte, doch Siebenhandl parierte den Versuch des Klagenfurt-Stürmers bärenstark (50.). In weiterer Folge gestaltete sich die Partie nach wie vor sehr flott. Beide Mannschaften spielten gefällig nach vorne und schenkten einander nichts.

Der eingewechselte Kiteishvili fand in Minute 73 eine gute Chance vor, doch Moser parierte diesen Versuch wie auch jenen von Hierländer drei Minuten später. Auch in der Schlussphase gestaltete sich die Partie sehr offen, denn auch die Klagenfurter spielten weiterhin mutig nach vorne. Und als bereits alles mit einem Remis rechnete, kam der große Auftritt von Gregory Wüthrich, der in der 94. Minute zum 2:1 einschoss.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

SK Sturm Graz - SK Austria Klagenfurt 2:1 (1:1)

Merkur-Arena, Graz; SR Altmann

Tore: Jantscher (31./Elfmeter), Wüthrich (90.+4) bzw. Cvetko (3.)

Sturm Graz: Siebenhandl - Gazibegovic (74./Jäger), Affengruber, Wüthrich, Dante - Hierländer, Ljubic (46./Gorenc-Stankovic), Sarkaria, Kuen (74./Niangbo) - Yeboah, Jantscher (59./Kiteishvili)

A. Klagenfurt: Moser - Blauensteiner (87./Paul), Mahrer, Wimmer, Schumacher - Cvetko, Greil, Gemicibasi - Timossi Andersson (90.+3/Amanda), Pink, Rieder (59./Maciejewski)

Gelbe Karten: Ljubic, Wüthrich bzw. Rieder, Wimmer, Gemicibasi

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Richard Purgstaller