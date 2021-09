Drei Tage nach dem erlösenden Erfolg in Helsinki hat den LASK wieder der Bundesliga-Alltag erwischt. Die Linzer mussten sich gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt mit einem 1:1 begnügen. Damit warten die Oberösterreicher seit dem 1. Spieltag auf einen vollen Erfolg. Der LASK bleibt Tabellenvorletzter, Klagenfurt verbessert sich auf Rang sieben.

Klagenfurt spielt mutig - Goiginger schlägt Sekunden vor der Pause zu

Der Aufsteiger begann sehr selbstbewusst und fand nach nicht einmal einer Minute die erste Chance auf die Führung vor: Die neuformierte Viererkette der Linzer war unsortiert, was Greil nützte. Der Salzburger bediente Timossi Andersson, der aber an Schlager scheiterte (1.). Nach der starken Anfangsphase der Hausherren fanden die Gäste aus Oberösterreich besser ins Spiel und wurden druckvoller. Die großen Torchancen konnten sich die Linzer jedoch nicht erarbeiten.

Die fanden nämlich die Klagenfurter vor: Zunächst scheiterte Pink mit einem Drehschuss an Schlager (24.), ehe der Klagenfurt-Stürmer nach einem feinen Steilpass von Greil den Ball an Schlager vorbeispitzelte, aber nur die Stange traf (40.). Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff schlugen die Linzer aber doch zu: Flecker bediente Horvath, der sich auf der rechten Seite stark durchsetzte und flach in den Rückraum spielte. Dort lauerte Thomas Goiginger, der das Leder flach ins rechte untere Eck schoss - 0:1 (45.+1).

LASK rennt vergeblich an

Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit gestaltete sich durchaus intensiv: Zunächst verfehlte Rieder das Tor des LASK knapp (46.), ehe Karamoko im Gegenzug an Menzel scheiterte. Zehn Minuten nach Wiederbeginn brachte Patrick Greil die Klagenfurter zurück ins Spiel: Der Salzburger brachte einen indirekten Freistoß flach aufs Tor von Schlager, der bei diesem abgefälschten Versuch keine Abwehrmöglichkeit hatte - 1:1 (55.). Zuvor hatte Schlager eine Rückgabe eines Mitspielers mit der Hand aufgenommen.

In der 62. Minute zog erneut Florian Rieder ab, doch er schoss knapp daneben. Danach übernahmen aber wieder die Gäste aus Linz das Kommando: Sascha Horvath zog in der 73. Minute ab, scheiterte aber an Menzel, der einen sensationellen Reflex auspackte. In der Schlussphase warfen die Linzer alles nach vorne, Klagenfurt wiederum verteidigte mit Mann und Maus. Der LASK rannte allerdings vergeblich an und konnte am Ende wieder keinen Sieg einfahren. Mittlerweile warten die Linzer in der Liga seit dem 1. Spieltag auf einen vollen Erfolg.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

SK Austria Klagenfurt - LASK 1:1 (0:1)

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; 2.666 Zuschauer; SR Pfister

Tore: Greil (55.) bzw. Goiginger (45.+1)

Klagenfurt: Menzel - Paul, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Cvetko, Gemicibasi - Timossi Andersson, Greil (76./Markelic), Rieder (69./Maciejewski) - Pink (87./Amanda)

LASK: Schlager - Flecker, Maresic (81./Grgic), Luckeneder, Potzmann (81./Renner) - Horvath, Holland, Michorl - Balic (76./Nakamura), Karamoko (64./Monschein), Goiginger (64./Hong)

Gelbe Karten: Holland bzw. Grgic, Hong

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal