Der TSV Hartberg hat sich mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Union Gurten ins Achtelfinale des ÖFB-Cups geschossen. Noel Niemann erzielte in der 50. Minute den spielentscheidenden Treffer. Der Regionalligist aus Oberösterreich warf in der Schlussphase zwar alles nach vorne, hat sich dafür aber nicht belohnt.

Noel Niemann gelingt kurz nach dem Seitenwechsel das Goldtor

Union Gurten agierte von Beginn an sehr konzentriert, stand in der Defensive gut und ließ kaum gefährliche Aktionen der Gäste aus der Oststeiermark zu. Zudem versuchte der Regionalligist, hier und da unangenehme Nadelstiche zu setzen. Die Abschlüsse fielen jedoch auf beiden Seiten viel zu ungenau aus. Dem Gast aus der Bundesliga fehlte es in der ersten Halbzeit an der nötigen Kreativität, um den Underdog aus Oberösterreich gefährden zu können. Schlussendlich ging die ersten Hälfte torlos zu Ende.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel ging der Favorit aus der Bundesliga in Führung: Nachdem zunächst gleich drei Schüsse der Hartberger abgeblockt werden konnte, stand der eingewechselte Noel Niemann goldrichtig und schloss ab. Sein Schuss schlug ins rechte Eck ein - 0:1 (50.). In der 62. Minute probierte es Niemann erneut, doch diesmal ging der Ball knapp daneben.

In der Schlussphase starteten die Hausherren aber eine Angriffswelle. Hartberg zog sich zurück und Union Gurten kam dem Ausgleich nahe: In der 73. Minute schoss Bauer knapp drüber, ehe ein Kopfball in der 82. Minute haarscharf am Tor vorbeizog. In der 94. Minute streifte ein Schuss von Rene Wirth knapp am Tor vorbei. Schlussendlich setzte sich der Favorit aus der Bundesliga knapp durch.

ÖFB-Cup, 2. Runde

Union Gurten - TSV Hartberg 0:1 (0:0)

Park21-Arena, Gurten; SR Spurny

Live-Ticker Gurten vs. Hartberg

Tor: Niemann (50.)

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal