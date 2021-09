Der FK Austria Wien hat in der 9. Bundesliga-Runde eine gute Reaktion auf das blamable Cup-Aus gegen Kapfenberg gezeigt. Die Veilchen setzten sich in einem spektakulären Spiel auswärts gegen den TSV Hartberg 4:3 durch. Die Austria verbessert sich dank des zweiten Ligasieges in dieser Saison auf den fünften Tabellenplatz.

Spektakuläre erste Hälfte in Hartberg

Die Anfangsphase in der Hartberger Profertil-Arena verlief äußerst wild. Bereits in der 6. Minute gingen die Gäste in Führung: Braunöder flankte von rechts ins Zentrum, wo sich Djuricin geschickt löste und zum 0:1 einköpfelte. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten: Klem brachte das Leder von links scharf Richtung zweite Stange, wo Dario Tadic lauerte und einschoss - 1:1 (8.).

Vier Minuten später schlug aber wieder die Austria zu: Diesmal war es Markus Suttner, der von links mustergültig in die Mitte flankte. Manfred Fischer nahm den Ball direkt und bejubelte seinen ersten Treffer für die Veilchen - 1:2 (12.). In der 21. Minute bauten die Gästen den Vorsprung weiter aus: Djuricin nützte einen Fehler von Kainz, schnappte sich das Spielgerät und schoss ins lange Eck - 1:3. Hartberg wurde mit Fortdauer der ersten Hälfte immer stärker und bejubelte kurz vor dem Pausenpfiff das 2:3. Avdijaj stand nach einer Belakovic-Hereingabe goldrichtig und schoss an der zweiten Stange ein (45.+8). Aufgrund zahlreicher Unterbrechungen hatte es diese lange Nachspielzeit gegeben.

Hartberg gibt nicht auf

Obwohl die Hartberger in der zweiten Halbzeit das Kommando übernommen hatten, gelang der Austria in der 70. Minute die Vorentscheidung: Markus Suttner zog aus großer Distanz einfach mal ab und überraschte Hartberg-Goalie Swete, der auf dem Weg ins andere Eck war - 2:4 (70.). Kurz davor hatte Avdijaj haarscharf am Tor vorbei geschossen. Die Hartberger gaben aber nicht auf und kamen durch einen Kopfballtreffer von Dario Tadic nochmal heran, doch schlussendlich zitterten die Veilchen den Vorsprung über die Zeit.

ADMIRAL Bundesliga, 9. Runde

TSV Hartberg - FK Austria Wien 3:4 (2:3)

Profertil-Arena, Hartberg; 3.146 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker TSV Hartberg gegen Austria Wien

Tore: Tadic (8., 80.), Avdijaj (45.+8) bzw. Djuricin (6., 21.), Fischer (12.), Suttner (70.)

Hartberg: Swete - Stec (34./Erhardt), Sonnleitner, Gollner (46./Rotter), Klem - Kainz, Horvat (69./Lemoine) - Niemann (57./Lema), Avdijaj, Belakovic (69./Schmerböck) - Tadic

Austria: Pentz - Ivkic, Schoissengeyr, Mühl, Bejic (46./Jukic), Suttner - Martel, Fischer, Braunöder (87./Grünwald) - Huskovic (74./Ohio), Djuricin (74./Teigl)

Gelbe Karten: Erhardt, Rotter bzw. Keine

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: GEPA/ADMIRAL