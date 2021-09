Der LASK musste sich im zweiten Gruppenspiel in der neuen UEFA Conference League mit einem 1:1-Remis gegen Maccabi Tel Aviv begnügen. Die Linzer hatten lange durch einen Treffer von Sascha Horvath (10.) geführt, doch in der 87. Minute gelang den Israelis der späte Ausgleich. Maccabi Tel Aviv bleibt damit Tabellenführer der Gruppe A. Die Linzer liegen einen Punkt dahinter auf Rang zwei.

Horvath bringt LASK früh in Führung

Die Linzer erwischten einen Start nach Maß und gingen nach zehn Minuten in Führung: Schmidt hatte nach einem Stanglpass von Renner noch die Stange getroffen, doch Sascha Horvath schaltete am schnellsten und staubte zum 1:0 ab (10.). Am vergangenen Sonntag hatte der Neuzugang vom TSV Hartberg sein erstes Tor für seinen neuen Klub erzielt. Kurz darauf fand Schmidt die Riesenchance auf das 2:0 vor, lief alleine aus Maccabi-Goalie Peretz zu, scheiterte aber am Schlussmann der Israelis.

Danach wurden die Gäste gefährlich: Zunächst verfehlte Glazer per Kopf knapp (14.), ehe sowohl Perica (17.) als auch Biton (20.) hauchzart scheiterten. Nach dieser Druckphase der Gäste erlangter der LASK die Spielkontrolle zurück und fand durch einen Kopfball von Filipovic die nächste Chance vor (29.). Bitter: Yannis Letard, der heute erst sein Comeback gefeiert hatte, musste nach einer halben Stunde wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden.

Maccabi bejubelt späten Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste aus Israel, die die erste Topchance nach Wiederbeginn vorfanden. Nach einem Chip in den Strafraum verfehlte Stipe Perica den Ball völlig alleine vor Schlager haarscharf (56.). Sechs Minuten später fanden die Oberösterreicher eine Doppelchance vor: Zunächst scheiterte der eingewechselte Raguz per Kopf an Peretz, ehe der Nachschuss von Goiginger geblockt werden konnte (62.).

Maccabi Tel Aviv war in der Offensive durchaus bemüht, doch im letzten Drittel fehlte den Israelis die Durchschlagskraft. In der 87. Minute gelang den Gästen dann doch noch der Ausgleich: Der eingewechslte Guerrero hatte rechts an der Strafraumkante zu viel Platz und brachte den Ball quer in den Strafraum, wo Shamir lauerte und zum 1:1 einschob (87.).

UEFA Europa Conference League, 2. Spieltag

LASK - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:0)

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; 900 Zuschauer; SR Balakin (UKR)

Tore: Horvath (10.) bzw. Shamir (87.)

LASK: Schlager - Letard (30./Boller), Maresic, Filipovic (71./Hong) - Potzmann, Holland, Michorl, Renner - Goiginger (71./Monschein), Schmidt (56./Raguz), Horvath (71./Balic)

M. Tel Aviv: Peretz - Geraldes, Piven, Hernandez, Davidzada - Glazer, Biton (63./Guerrero), Yeini (73./Shamir) - Kuwas (63./Hozez), Perica (73./Khalaila), Kanichowsky (90.+2/Shahar)

Gelbe Karten: Boller, Hong, Schlager bzw. Biton, Hozez

Geschrieben von Daniel Ringsmuth, Foto: Harald Dostal